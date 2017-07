El guiño de Letizia a sus anfitriones Fueron recibidos con todo el boato que caracteriza a los británicos. / AFP Dos sobresalientes y un suspenso. La editora de moda Guadalupe Cuevas examina el estilismo de la Reina en su visita a Reino Unido YOLANDA VEIGA Jueves, 13 julio 2017, 15:00

La imagen del desfile de la carroza puede resultar anacrónica aquí. Pero allí no conciben hacerlo de otra manera. Reino Unido recibió a los Reyes de España con todo el boato que es ya marca británica y los invitados correspondieron al ceremonial. No solo eso, la Reina Letizia adaptó incluso el estilismo al más puro gusto 'british'. Dos detalles, guiños en realidad: el tocado y los guantes, que rara vez usa. «El sombrero es algo muy protocolario y a los británicos les encanta. Letizia se lo puso en honor a ellos porque no es un complemento que ella lleve. Tampoco los guantes, que responden al protocolo típico de un acto de tanto ritual. El izquierdo puesto y la mano derecha libre para saludar, ya que a la Reina de Inglaterra no se le besa, se le da la mano». La editora de moda Guadalupe Cuevas examina a la Reina en el viaje oficial a Reino Unido y pone 'nota' a los tres atuendos que doña Letizia lució ayer: el vestido amarillo de la recepción, el rojo que llevó al Parlamento y el de gala. Dos sobresalientes y un suspenso.

Por la mañana Estilo 'british'

La Reina volvió a confiar en su diseñador de cabecera, Felipe Varela, y eligió un modelo clásico del modisto para el protocolario recibimiento en Londres, carroza incluida. «Es el típico y reconocible modelo de vestido largo con encaje y abrigo. Muy correcto, con ese largo por debajo de la rodilla, pero un poco cursilón, muy estilo 'british'». Sorprendió el color, amarillo, en tono limón el vestido y más claro el abrigo. «Es un color que a ella no le favorece y que no lleva casi nunca, pero ayer resultó. Estaba muy guapa y destilaba un estilo más británico que español que encantó a los ingleses. En la prensa dijeron que estaba espectacular». Le gustó a los anfitriones porque doña Letizia iba «muy protocolaria», especialmente por el detalle del tocado, «que aquí no se lleva pero en Reino Unido es muy corriente». Para completar el 'look' calzaba unos zapatos de salón de Prada. «Son muy adecuados para la ocasión y el tono nude crea un efecto de alargamiento de la pierna», advierte Guadalupe Cuevas, responsable de la web Fashion Assistance.

AFP

Por la tarde «Se quedó corta»

Don Felipe fue recibido en el Parlamento británico con los asistentes en pie, otra demostración del boato que los británico imprimen a este tipo de ocasiones. Y aquí, advierte la experta en moda, doña Letizia no correspondió. «Era una ocasión muy solemne y perdió la ocasión de estrenar un imponente modelo de un diseñador español». Probablemente queriendo hacer una nueva concesión, la Reina eligió un traje de Burberry, una marca británica. «Se quedó muy corta, muy escasa. Llevó vestido de Burberry que cuesta en torno a mil euros y que ahora está rebajado a la mitad. Seguro que lo tiene más de una señora inglesa y ahora estará diciendo: «¡Mira, la Reina de España lleva el mismo 'look' que yo!». El modelo, con ese aire como de gabardina tan característico de la firma, «es para salir a la calle, no para ir al Parlamento británico», insiste Cuevas. No obstante, «le quedaba muy bien, el color era favorecedor y el recogido, perfecto». Se comprende el guiño, pero podía haberlo hecho de otra forma, propone la especialista. «Si quería tener un detalle podría haber elegido un complemento de una marca o modisto inglés, el bolso, por ejemplo. Pero la ocasión exigía algo más solemne y, preferiblemente, de marca española».

AFP

Por la noche Rojo español

Se ha quedado Guadalupe Cuevas con las ganas de ver el vestido por detrás. Pero se hace una idea. «Tiene que ser precioso porque tanto el color como la hechura son imponentes». Otra vez Felipe Varela, esta vez un traje de estreno. Y de un estilo «más español» que el de la mañana. «El rojo es un color muy nuestro que además a la Reina le favorece. El vestido, de corte clásico, resaltaba su esbeltísima figura». ¿Algún pero? Solo uno, y menor. «A doña Letizia le quedan mejor los hombros algo cubiertos porque es la zona donde más se le marcan los huesos. Esta vez los llevaba al aire y aunque en las fotos a distancia no se nota mucho, en los primeros planos se aprecian, igual que por la espalda». De complemento, la diadema flor de lis, «que es de las más importantes», y un brazalete de brillantes. «Había mucha expectación por ver el modelo que llevaría, especialmente por la comparación con Kate Middleton, que iba magnífica con un vestido en rosa palo, quizá demasiado escotado para la ocasión». Camila repitió con su clásico 'look' en tonos claros -«va siempre estupenda, se saca el máximo partido posible»- y la reina Isabel, «fiel a su estilo multicolor».