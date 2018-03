La moda que llevarás esta primavera (si deja de parecer invierno) Zara.com La bloguera bilbaína de moda Sandra Hernández nos descubre las tendencias para mujer y hombre de esta temporada y la mejor forma de combinarlas VIRGINIA MELCHOR Miércoles, 28 marzo 2018, 23:15

Aunque no lo parezca, ya es primavera. Pero, «¿dónde está?», te preguntarás. Sí, este año ha llegado pasada por agua y hasta envuelta en nieve. Así que por ahora, solo la podemos encontrar en los escaparates de las tiendas de ropa. Eso sí, el día menos pensado hará calor y los abrigos darán paso a la manga corta. La bloguera bilbaína de moda Sandra Hernández, conocida como Sansett, se adelanta al buen tiempo y avanza las nuevas tendencias de mujer y hombre para esta temporada. Ellas irán a la última con conjuntos de chaqueta y pantalón, vestidos de lunares o bolsos de mimbre. Y ellos derrocharán estilo con gabardinas, pantalones de pinza 'oversize' o camisetas con logo. Una vez que las nuevas prendas entran en el armario, surge el gran dilema: cómo combinarlas. Aquí van las propuestas de esta experta en moda para la primavera y la forma de lucirlas para acertar:

1 TRAJES Conjuntos de chaqueta y pantalón

Zara.com

Los conjuntos fluidos de chaqueta y pantalón se postulan como un imprescindible de los próximos meses. «No se llevan entallados, sino en versión 'oversize' (grandes), con hombreras y de estilo masculino», afirma la experta en moda. Y lo más importante: «pantalón y chaqueta deben ser del mismo color o estampado». Esta vez no valen las mezclas. Los trajes no solo se cuelan en nuestros looks de oficina, también lo hacen en nuestros estilismos de calle. Se pueden combinar con zapatillas deportivas o taconazos, para conseguir un atuendo más sofisticado. «Quedan bien con una camiseta de algodón con letras o con los botones abrochados y sin nada por debajo, una propuesta muy sexy solo apta para las más atrevidas». Los pantalones 'palazzo' -de cintura alta, corte recto y pernera ancha- también serán una opción confortable y femenina para las calurosas tardes estivales que están por venir.

2 COLORES Amarillo, lavanda, tonos pastel...

Zara.com

El amarillo será el color de la primavera. Un tono muy favorecedor, sobre todo cuando se está morena, pero que resulta difícil de combinar. «Un jersey amarillo casa a la perfección con un vaquero o una falda blanca, aunque lo que se llevan son los 'total looks', es decir, todo el estilismo en un mismo color». El lavanda también será una tonalidad clave en nuestro armario. Pero, ¿cómo se combina? «Con un rosa pálido, un verde menta, un azul bebé..., es decir, con tonos pastel, que también pegarán fuerte esta temporada», asegura la bloguera de moda bilbaína.

3 ESTAMPADOS Rayas, lunares, cuadros...

Zara.com

Los lunares darán un toque más flamenco a nuestro armario esta primavera. Camisetas, blusas, vestidos, pantalones y complementos se llenan de uno de los estampados más elegantes y divertidos de la temporada. «Llegan en distintos tonos y tamaños, pero la clásica fórmula de los topos blancos sobre fondo negro nunca falla». También los cuadros estarán por todas partes y combinados de distintas formas. Aunque la combinación ganadora es un abrigo o 'blazer' de cuadros con una camiseta con mensaje. Las rayas también serán las protagonistas de los looks más primaverales. «Se llevan desde las típicas azules y blancas hasta las rayas multicolores».

4 BOLSOS Pequeños, enormes, de mimbre...

Zara.com

Los microbolsos en los que casi no entra ni el móvil pegarán fuerte esta primavera. No es nada fácil meter tu vida entera en un espacio diminuto, pero tus hombros te lo agradecerán y no perderás tiempo buscando las llaves o el pintalabios. Eso sí, los extragrandes siguen de moda. «Vienen los bolsos en versiones extremas, o muy pequeños o enormes». En cuanto a materiales, se llevan los de mimbre o rafia. Y no solo los típicos capazos o cestas para ir a la playa. Bolsos bandolera, maletines, diseños multicolor... también incorporan esta fibra vegetal y se convierten en el nuevo fetiche a pie de asfalto. La riñonera, uno de los complementos más populares de los años 90, también será el complemento estrella de esta temporada. «Se llevan por encima de un traje, una falda, un pantalón... y aunque lo más habitual es colocar la riñonera en la cintura, también es tendencia lucirla al estilo bandolera».

5 CALZADO Los zuecos

Los zuecos pisarán fuerte este verano. Este clásico calzado, que deja el talón al descubierto, vuelve en todas sus versiones. «Se llevan los típicos con tacón de madera o los 'mules', que son zapatos destalonados que pueden tener cualquier tipo de suela y tacón». Sí, también los hay planos y cómodos. Con vestidos, con vaqueros, con 'shorts'... dan el toque final a un 'look casual' o a uno más sofisticado.

También se llevan esta temporada las sandalias con tacón bajo y cuadrado. Las hay en multitud de colores, formas y versiones, incluso transparentes.

ELLOS

1 PRENDA EXTERIOR Gabardina

Esta primavera no te quitarás la gabardina. El 'trench' se ha convertido ya en atemporal. Y es que no hay una prenda mejor para los días de entre tiempo. «Se lleva en versión ‘oversize’, grande y larga, y se puede lucir con unas playeras para conseguir un look más ‘casual’ o por encima de un traje para ir más vestido». En las tiendas, las hay para todos los gustos: «desde la clásica en color camel hasta otros modelos más modernos al estilo chubasquero». También las bombers se imponen en el armario masculino para aportar un aire desenfadado y deportivo a los estilismos primaverales.

2 CON ESTAMPADOS TROPICALES Las bermudas

Las bermudas se revelan como la prenda estrella de esta temporada y vienen a demostrar que hay vida más allá de los socorridos vaqueros. «Se llevan con pequeños estampados tropicales, como loros o palmeras, y en colores claritos: tonos tierra, coral, beige, azul bebé...». Triunfarán también esta primavera los clásicos pantalones de pinzas, pero en «versión XL».

3 Y LOS CLÁSICOS POLOS Camisetas con logo y letras

Zara.com

Saint Laurent, Loewe y Versace las subieron a las pasarelas y no han tardado en conquistar la calle. Las camisetas con logo son tendencia y hasta marcas low cost como Zara se han rendido hasta nueva moda. «Son muy versátiles, se pueden llevar con una bermuda o con un traje», asegura la bloguera de moda. También tendrán tirón las camisetas con letras a la altura del pecho y los clásicos polos, que se reinventan al incluir estampados florales o topos.

4 NO ES PARA EL GIMNASIO Sudadera

Zara.com

La sudadera abandona el terreno deportivo para ser la prenda de culto esta primavera. Ya no es solo para ir al gimnasio, sino que forma parte de la indumentaria diaria del hombre moderno. Lisas, estampadas, con mensaje… no se llevan solo con pantalón de chándal, sino que se combinan con trajes, cazadoras y con elegantes abrigos de tres cuartos.

5 ESTAMPADOS Cuadros y rayas

Las rayas estarán esta primavera por todas partes. Y no solo en camisas o polos, los pantalones con raya lateral han llegado para quedarse, al menos de momento. Aunque, eso sí, los trajes lo que se han quedado es... a cuadros. Las tiendas se han llenado de conjuntos de chaqueta y pantalón con este estampado. «Combinan bien con una camisa y una corbata, para una ocasión especial, o con un polo, una camiseta o un jersey fino de lino para ir más informal».