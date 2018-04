Miguel Ríos: «De sexo, droga y rock and roll he pasado a sexo y rock and roll cuando se puede» JOSÉ ANTONIO ALBORNOZ Cantante y compositor «Los himnos y las banderas con tanto manoseo y partidismo se están convirtiendo en algo sin sentido» ARANTZA FURUNDARENA Martes, 3 abril 2018, 01:39

Como en la ranchera, está que se va, que se va... Y no se ha ido. Donde antes dijo ‘Bye, bye, Ríos’, ahora dice ‘hello’ a ‘Symphonyc Ríos’, un nuevo disco y una gira que él justifica con mucho arte andaluz... “Es que la oportunidad que me ha brindado el Festival de Granada es un regalo, es como darle un recreo a un niño”. Y este viejo rockero granaíno, aunque él lo niegue, todavía tiene algo de niño con ganas de salir a jugar al patio.

–¿Ponerse sinfónico es inevitable a cierta edad?

–Ja, ja, ja... Yo ya fui sinfónico de jovencito, haciendo ‘El himno de la alegría’.

–Es verdad. Es usted un clásico.

–Digamos que soy un clásico moderno. Pero es que uno con 73 años no puede pretender ser un chaval. Las edades van sucediendo con más sabiduría que las personas.

–¿Saben más sus años que usted?

–Por supuesto, el cuerpo es mucho más sabio. Se oxida cuando tiene que oxidarse, mientras que la mente se resiste. Siempre he dicho que a esta edad hay que llegar con pocos achaques y con menos reproches. Lo ideal es no haber metido mucho la pata.

–¿Hay una edad para dejar de ponerse la chupa de cuero?

–Yo creo que no. El secreto de poder ser tú mismo es que lo has sido todos los días de tu vida. Por supuesto hay cosas que ya no puedes hacer, pero al vivir todo el tiempo con uno mismo no notas tanto ese descolgamiento físico que vas colgando en la percha de tu esqueleto.

–«Me he retirado bien y a tiempo», dijo en 2010. ¿Se lo come con patatas?

–Hombre, derecho a rectificar tiene todo el mundo. Pero yo no siento que haya vuelto ni que dejara de cantar del todo. Sí quería dejar las giras en el sentido estajanovista. Sin embargo, he hecho muchos conciertos benéficos... ‘El gusto es nuestro’ fue una especie de paracaídas, un aterrizaje suave de vuelta al escenario.

–Ana Belén le dijo ven y lo dejó todo.

–Eso por supuesto. Si Ana y Víctor y Juanito me dicen ven, lo dejo todo. Pero yo ahora mismo no me siento en la pelea, no he vuelto.

–¿Seguro que no es el Antoñete del rock?

–Je, je...No. Los toreros tienen esa coleta postiza de quita y pon. Pero los rockeros cuando nos hemos dejado el pelo largo ha sido pelo de verdad.

–Como que aún conserva un pelazo que ya quisiera su amigo Serrat...

–Bueno, pero Juanito tiene talento. No se lo va a llevar todo él.

–A Juanito los ‘indepes’ le han dado hasta en el carnet de identidad.

–Yo estaba en Chile con él. En septiembre. Allí fue donde pronunció todo su discurso, más coherente que nadie. Me dolió mucho que le atacaran. Yo he estado cuando en el 71 y 72 le pitaban por cantar en catalán. Muy injusto. Pero es que todo este movimiento es muy medieval. Con la cantidad de problemas serios que tenemos, como el deterioro del planeta.

–No va a quedar planeta donde poner fronteras.

–Exacto. Se lo van a cargar antes.

–Por cierto, ¿por qué le llama Juanito a Serrat?

–Desde siempre le llamamos así. Desde que no era pecado llamarle Juan, ja, ja, ja...

–¿Ha pecado Marta Sánchez poniendo letra al himno nacional?

–Todo esto de los himnos y las banderas con tanto manoseo y partidismo se está convirtiendo en algo sin sentido. Yo hice una canción con Luis García Montero que se llamaba ‘El arte de vivir’. Y ahí hay una frase (canturrea): ‘Mi bandera son tus ojoooos...’ Me da un poco de cosa que nuestro himno no tenga letra, porque si lo oyes en el modo ‘Lo, lo, lo...’ la gente se confunde y lo canta mal. Marta me cae de miedo y es una compañera estupenda. A mí desde luego no me ofende. Y ella puede hacer de su capa un sayo. Pero es una marcha militar que no goza de mi simpatía musical.

–No le pone firme.

–Bueno, a lo mejor firme si me pondría. Lo que no me pone es tierno.

–¿Es muy de mirar las estrellas a lo Stephen Hawking?

–Yo sí, siempre he sido muy de ciencia ficción, de galaxias, paz y amor... He sido muy hippie, y a mucha honra.

Sexo, droga y rock and roll

–Sexo, droga y rock and roll. ¿En qué orden lo pondría ahora en su vida?

–Jodeeeé... La pregunta del millón. La droga en mi caso es lo primero que ha caído de la trilogía. De pronto entiendes que vas a tener un enfisema. Hay algo que te dice que la fiesta ha terminado. Una de las cosas que me alejaron de los escenarios con el ‘Bye, bye Ríos’ era precisamente el fin de la trilogía. Los excesos ya el cuerpo no los aguantaba, el sexo, ya solo en casa (y gracias a Dios que todavía se puede). Y el rock and roll estaba ahí, incólume, pero con la salvedad de que también te cansabas. Resumiendo, que la célebre trilogía para mí se ha quedado en: ‘Sexo y rock and roll, cuando se puede’, ja, ja, ja...

–¿Y el fútbol?

–En la vejez notas que todo lo que has hecho mal se paga. Y yo he cometido excesos en el deporte. He sido un vicioso de la bicicleta de montaña. Me daba pasotes y luego me los quitaba sudando en la bici. He tenido una vida muy de contrastes que me ha permitido vivir con donosura y dignidad en los dos mundos. Y he tenido la suerte de no tener el gen de la adicción.

–Se ha manifestado con los pensionistas. ¿Tampoco le llega?

–Tengo mi pensión y es una cifra ridícula. Pero por supuesto gracias al Himno de la Alegría y a que he tenido éxito en la música no duermo debajo de un puente. Al contrario, vivo muy bien. Pero es tiempo de movilización y eso es parte de ser ciudadano. Súbdito es el que se queda en su casa. Además, manifestándote sueltas adrenalina y puedes asustar un poco. Es como lo de las mujeres...

–¿Usted de machismo cómo anda?

–Todo lo que hacía de niño y lo que me inculcaron era machista. Pero yo miro a la cara a mi chica y la veo más currante y más lista que yo. Siempre he estado con tías mucho más competentes que yo y que nunca han alardeado de ello.

–¿La canción de Amaia y Alfred para Eurovisión tampoco le pone tierno?

–No la he oído. Yo le pongo parapetos a la realidad. No he visto nunca ‘OT’. Los considero a todos compañeros míos, aunque de otro género, y les deseo la máxima suerte. Mi paisana Rosa es una chica extraordinaria con un talento estupendo. Pero no entro ahí porque tengo el tiempo limitado y muchas cosas por aprender, soy deficitario en casi todo... Ya me lo decía en el colegio el cura don Baldomero Berlanga cuando me pillaba ‘in albis’: “Ríos, ha oído usted muchas campanas pero no sabe dónde”. Ja, ja, ja... Esa frase me ha perseguido toda mi vida.