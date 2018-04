Macarena García: «No me sale ser dura, pero tampoco me callo» «Comía bolsas de pan Bimbo como si fueran galletas». / E. C. «Para llorar ante la cámara a los actores nos podría bastar con pensar en cómo está la política» ARANTZA FURUNDARENA Martes, 1 mayo 2018, 01:17

Tiene aspecto de alma cándida, de heroína del cine mudo, pero Macarena García es mano de hierro en guante de seda. La actriz madrileña cumplió la semana pasada 30 años en pleno rodaje de 'La otra mirada', donde interpreta a Manuela Martín, la directora de una academia de señoritas en la Sevilla de los años 20. Y acaba de protagonizar junto al cantante Pablo López un 'fashion film' para la marca de ropa Springfield. En él, los dos bromean sobre sus 'exóticos' apellidos: López y García.

–¿Y por qué no se puso Ambrossi, como su hermano Javier?

–Porque yo empecé a ser actriz de una manera muy relajada, la vida me fue llevando. Y ni me lo planteé. Me costaba imaginarme con un apellido que no era el mío.

–Ambrossi es uno de sus apellidos.

–Sí, pero el segundo. Y a mí nunca me han llamado así. Yo en clase era Macarena García de la Camacha. Luego, como actriz, siempre me lo escribían mal, así que decidí cortarlo y quedarme con García.

–Es imagen de una marca de ropa. ¿Vive para su armario?

–En realidad no. Me gusta sentirme cómoda con lo que llevo y verme guapa. Pero no soy ninguna loca de la ropa. De hecho, cada día estoy intentando alejarme un poquito más del consumismo.

–¿Por el planeta o por el bolsillo?

–Porque me doy cuenta de que por todos lados estamos siendo llamados a consumir.

–La llamada... Pero de otro tipo.

–Exacto. Una llamada absoluta a estar siempre consumiendo. Y creo que hay un consumo un poco irresponsable. Para el planeta no es nada bueno y tampoco para nosotros mismos. Es como si nuestra felicidad dependiera de tener más y más. Es una confusión, un error. Y creo que incluso puede generar más tristeza. Lo ideal es tener lo justo, no volverse obsesivo con adquirir lo último y cada semana estrenar cosas nuevas.

–¿Alguna vez ha hecho una dieta para engordar?

–Qué curioso que me lo pregunte. Porque sí, bastantes veces, de hecho. Siempre he sido tan delgadita como ahora, pero de pequeñita me costaba más crecer que al resto de las niñas. Toda la vida fui la más bajita de la clase. Algún día mi madre me llevó a un médico para ver si podía engordar de alguna manera pero no hubo forma.

–¿Y qué comía?

–De todo. Bueno, hubo una época en la que engordé mucho. Pesaba como 11 kilos más. Descubrí una foto mía hace poco y nadie se lo podía creer. Tenía la cara muy hinchada. Fue durante la adolescencia, cuando estás en pleno cambio. Recuerdo comer bolsas de pan Bimbo como si fueran galletas... Mi madre siempre me lo recuerda, ja, ja, ja... Pero fue una época concreta de crecimiento. Por lo general he comido siempre mucho y muy bien pero soy de constitución pequeña.

–Pues la más bajita de clase ahora es la directora de una academia en 'La otra mirada'.

–Manuela Martín, mi personaje, tiene mucho de mí. Como a ella, a mí no me sale ser dura ni mandona, pero sí tengo bastante claro lo que quiero desde pequeñita y sí que lucho por ello. Siempre lo hago todo de una manera respetuosa y cariñosa, pero lo hago. Soy una persona que lo hablo todo, no me callo nada. Creo de verdad en el diálogo y en que se puede decir cualquier cosa siempre que sea con educación y con cariño.

–Dicen que esta es la serie que necesitaba TVE para sacudirse la caspa.

–Bueno, no sé. Yo realmente lo veo como un gesto valiente, de apoyo al movimiento que está habiendo ahora de la mujer por la búsqueda de la igualdad. Y me gusta formar parte de ello. Es bueno hacer una reflexión de cómo vivía la mujer en los años 20 y cómo hay algunos problemas resueltos y otros que siguen vigentes.

–En la serie hay una violación, y aquí acabamos de conocer la sentencia por el juicio a La Manada.

–Esa sentencia me parece una barbaridad. Me ha indignado desde las tripas. Se me han puesto los pelos de punta. Nos cuesta entender que no es no. Y que no decir no no significa decir que sí. Estoy muy triste con la decisión de los jueces. No tengo la verdad absoluta de nada, pero lo que mis tripas me dicen es esto, mi sentimiento es de indignación. Yo desde luego la creo a ella. Y me movilizaré para protestar. Creo que es necesario hacer algo contra esta situación tan injusta.

–¿Se siente feminista o le gana Leticia Dolera?

–Me siento feminista. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad absoluta de buscar la igualdad y conseguirla de una vez por todas. Es muy lógico, muy necesario, y todavía queda mucho por hacer. Leticia Dolera está haciendo mucho bien. Está haciendo pensar a mucha gente, abriendo nuevos debates y nuevas miradas. Yo la sigo, me interesa mucho lo que cuenta, me hace descubrir cosas que a veces no me había dado ni cuenta que me pasaban y que estaban normalizadas en mi vida. Las voces que se alzan son muy valientes y muy necesarias.

–¿Se ha cruzado en el mundo del cine con algún ejemplar digno de la manada?

–Noooooo. Yo no me he cruzado con nadie así por fortuna.

–¿Le sería fácil interpretar a Cristina Cifuentes?

–Muy complicado. No controlo tanto de política, ni me siento cómoda hablando de estos temas... Ahora mismo es un personaje que está en una situación muy difícil.

–¿Le sería fácil interpretar a una cleptómana?

–Podría, claro que sí. Pero no estoy diciendo que ella lo sea.

–¿Para llorar en una secuencia a los actores españoles les basta con pensar en cómo está la política en su país?

–Je, je... En realidad, sí. En nuestro país y en otros muchos. Hay muchas cosas tan injustas que en muchos sentidos dan ganas de llorar.

–Hace poco entrevisté a su hermano Javi y la definió como mágica.

–¡Ooooh! No sé por qué habrá dicho eso. Yo no me veo nada de magia. Veo a una chica muy normal, muy sencilla. Pero me parece un adjetivo precioso. Lo bonito de nuestra relación es que él consigue sacarme la magia, en los proyectos y en la vida personal. Siempre consigue sacar lo mejor de mí. Es una pasada.

–¿Qué les dieron en casa para que salieran los dos tan creativos?

–Nosotros hemos tenido una infancia complicada en ciertos sentidos, pero a la vez muy bonita y sobre todo ha habido mucho amor, mucha escucha. Nos han dado mucha libertad para ser lo que queríamos ser y estar siempre en busca de la felicidad. Nunca nos han marcado unas pautas estrictas. Íbamos a un colegio muy conservador, nuestro ambiente lo era también. Pero en ningún momento nadie nos hizo explicar dos veces por qué nos queríamos dedicar a esto. Y han estado siempre cerquita de nosotros, acompañándonos pero un paso por detrás, de una forma muy bonita.

–Ha dicho infancia complicada...

–Bueno, dejémoslo ahí. Como todas las familias hemos tenido nuestros momentos, pero al final ha sido una infancia preciosa y tengo una familia que es un regalo. Mis padres son una maravilla los dos. Solo tengo palabras bonitas para ellos.

–«Macarena García cambia a Leiva por Pablo López», decía ayer un titular.

–Sí, bueno, lo dicen en relación con lo que hemos hecho juntos para Springfield. Pero yo intento no mirar lo que publican sobre mí. No me hace bien. Me gusta vivir un poco ajena a todo ello. Me parece que hay que estar conectada con lo importante y al final te afecta... Es extraño que hablen de ti, de tu vida personal. Es muy difícil de entender. Así que no me entero de mucho. Y cuando me entero no le doy mucha importancia. Me río y ya está.