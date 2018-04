Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno en directo Toñi Moreno y Laura Pausini. «¿Te gustan las mujeres?», preguntó la cantante a la presentadora de 'Viva la vida', dejándola bloqueada ELCORREO Martes, 10 abril 2018, 09:39

Laura Pausini que, acudía al programa 'Viva la vida' para promocionar su nuevo proyecto musical, apuntó a la presentadora con una incómoda pregunta que la dejó bloqueada, al menos por un momento.

En un momento de la conversación entre ambas, que terciaba sobre graciosas experiencias pasadas con el sexo y los embarazos, Toñi Moreno se abrió con la italiana, que la consideraba su «yo española»: «Me encantaría cantar. Me encantaría ser madre y no lo soy. Tienes todo lo que yo quiero. El marido te lo puedes quedar». Tan natural como siempre, Laura Pausini preguntó, sin tapujos: «¿Te gustan las mujeres?».

Una cuestión que, a pesar de enjacar bien, descolocó a la presentadora, que no se esperaba que la conversación virase por donde lo hizo. «Voy a salir... voy a salir de este entuerto», respondió Toñi Moreno: «No me gustan las mujeres, me gustas tú». Una vez recuperada la compostura, la presentadora de 'Viva la vida' se tomó el comentario con humor, y no dudó en reconocer ante la cámara: «Estoy colorada».

Terminado el momento de sofá y mientras esperaban a Torito, que no dejó de hacer bromas al respecto, el micrófono se quedó abierto, y se pudo escuchar cómo la cantante italiana le pedía disculpas a una Toñi Moreno que, entre risas, le decía: «No mujer, estoy feliz».