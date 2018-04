Laura Escanes revela en su libro que fue violada y sufrió malos tratos Laura Escanes. La mujer de Risto Mejide acaba de publicar su primer libro, donde cuenta pasajes terribles de su vida ELCORREO Martes, 17 abril 2018, 09:31

Laura Escanes, 'it girl' y mujer del conocido presentador Risto Mejide, ha publicado el que es su primer libro, 'Piel de Letra'. En él ha confesado duros momentos de su vida que hasta ahora non se conocían.

En el libro, Laura Escanes ha contado el maltrato que sufrió por parte de una expareja y un capítulo, también terrible, una violación. Con tan solo 22 años, la youtuber parace haber tenido que vivir momentos muy complicados que ha explicado en el libro.

«Él no era de esa clase de hombres, ¿verdad? Eso pensaba yo cuando mis amigas me veían enviar una foto de dónde estaba y con quién estaba hablando. O cuándo me decía que no podía tener amigos. 'Que no, que es inseguro', repetía yo».

«Todo era perfecto, de verdad que lo era. Hasta que me gritó. Me insultó. Y ya dejó de ser normal. Eso no era normal. Me dejó en la puerta de casa, con la bolsa en la acera, sin poder entrar. Me amenazó con grabaciones y fotografías. Me amenazó con quitarme todo lo que más quería y con dejarme sin amigas. Me empujó contra la pared y me dolió. Me hizo daño. Me pegó», explicaba sobre esa relación tóxica en la que sufrió maltrato por parte de su pareja.

Por si este capítulo no fuera bastante duro, en otro la 'it girl' explica que sufrió una violación por parte de un hombre que la manipuló y la obligó a hacer algo que no quería: «Cuántas veces necesitabas escucharme gritar 'no' para que eso no sucediera. Cuántos empujones y arañazos no debería haber evitado para que te alejaras de mi piel. Me manipulaste, me sobornaste y me obligaste a dejarme hacer algo que no quería. Algo que me daba asco. Algo que me mataba por dentro».

«Fue en el momento que rompiste mi ropa cuando te veía desde el infierno. Y hasta me veía a mí misma gritando (que no de placer) desde lo más alto del techo. Qué asco. Cuántas veces te habrán dicho que hay gritos que piden socorro y no sexo. ¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas?».

«No sé dónde estarás ahora, pero sí que sé que eso lo llevarás clavado en tu mente para siempre. Yo no soy culpable, yo no me dejé. Yo confiaba en ti, y tú te aprovechaste de mí. De mi inestabilidad y de mi alma rota. De mi sangre en alcohol. De mis lágrimas. Ojalá te arrepientas toda la vida de lo que me hiciste vivir. De mi mayor pesadilla».