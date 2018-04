A los que somos de naturaleza individualista y poco gregaria las manadas nos repelen. Incluso aquellas que se constituyen con la mejor voluntad y un noble objetivo. A los nacidos bajo el signo de la duda cualquier unanimidad colectiva nos resulta sospechosa y hasta un poco amenazante... Es un mecanismo automático, difícil de controlar. Cada afirmación nos genera una pregunta. Cada certeza, un desasosiego. Y cada dogma irrefutable nos plantea un dilema. Y sin embargo, en estos días en los que la certidumbre más indiscutible parece haber invadido las calles y la razón absoluta ha levantado la voz... Sí, yo también creo que lo que le ocurrió a esa chica en aquel portal de Pamplona fue una violación. Así lo escribí en su día.

Digo creo (no afirmo) porque no estaba allí, no he visto los vídeos, no la he escuchado a ella... Lo creo porque todo lo descrito en la sentencia me lleva a concluir que aquella fue una agresión sexual y que quienes la perpetraron lo hicieron con mentalidad de violadores. Por eso no dejo de preguntarme: si todos lo tenemos tan sumamente claro, ¿qué pasa por la cabeza de esos dos jueces (que sí han visto el vídeo y han escuchado a las partes) para que lo hayan dejado en abusos? Y no digamos ya ¿qué mecanismos mentales han llevado al tercer juez a pedir la libre absolución de los acusados? Daría cualquier cosa por tener a los tres delante y poderlos asar a preguntas. Porque, sinceramente, quiero entender. Me resisto a la explicación facilona y maniquea de que son los tres (¿tres de tres?) unos redomados machistas que no respetan a las mujeres.

Estos tres jueces han juzgado con una presión tremenda detrás. Y aún así se han resistido a ver una violación donde a todos nos parece clarísima. Dos de ellos dicen creer a la víctima. Y la víctima, que yo sepa, se sintió violada... ¿Entonces? Una de dos, o a nosotros nos falta una pieza del puzle o a ellos les falta un hervor. Si es lo segundo, no dudo que una instancia superior enmendará su resolución incluyendo el delito de agresión sexual. De momento, esta sentencia ha sentado a los tres jueces en el banquillo ante una acusación popular implacable que los ha declarado culpables. Me pregunto qué tendrán que alegar en su defensa.