Jorge Javier se confiesa: «He estado hundido»
30 noviembre 2017

Jorge Javier Vázquez parece que está siempre alegre y dispuesto a compartir con la audiencia su sentido del humor. Sin embargo, como el resto de los mortales, también pasa por momentos malos. El presentador de Telecinco ha confesado que ha sufrido un proceso depresivo que le acabó sumiendo en una profunda tristeza.

«Fue algo muy profundo, una especie de desencanto vital. He estado hundido y tenía la sensación de que todo en mi vida iba tocando a su fin, que ya había conseguido todo lo que podía conseguir y que no podía esperar nada más en la vida», confiesa el catalán en una sincera entrevista para la revista 'Lecturas'. En la publicación, también admite que comenzó a dejar de dormir bien a raíz de la redacción de su primera novela. «Me despertaba cada hora. De eso hace ya casi cinco años», rememora.

El presentador describe así su proceso: «Era como si estuviera desapareciendo. Estaba perdiendo fuerza y vitalidad y, además, me sentía mayor para lo joven que era». Jorge Javier afirma haber acudido a diferentes psicólogos a lo largo de su vida, haber recurrido a libros de autoayuda e incluso haberse preparado para hacer una regresión como terapia. «Me he sentido incomprendido y no podía compartir mi tristeza con nadie», asegura el periodista. Además, mucha gente le decía que no tenía derecho a quejarse porque aparentemente lo tiene todo. Jorge prefería callarse para que los demás no pensaran que es «un caprichoso o un egoísta».

El presentador también reconoce en la revista que a pesar del estado depresivo jamás fantaseó con el suicidio y que no cambiaría su profesión por nada del mundo. «Mi padre era muy reservado, más triste que alegre. Me daba cuenta de que me estaba volviendo como él. Y me decía: ¡Pero es que no quiero ser así!», explica el comunicador que cree que «he superado un proceso depresivo pero jamás he tenido depresión».

El presentador también da algunas de las claves que le han llevado a dejar atrás este proceso: «Tiene que ver con la realización de un chequeo muy exhaustivo y con un estudio detallado del sueño. Ahora duermo seis horas seguidas, que es un milagro para mí, y mi vida ha empezado a cambiar para bien». Jorge Javier confiesa que está tomando «suplementos vitamínicos y testosterona» porque tenía los niveles de esa hormona muy bajos.

Jorge Javier confiesa que ya se siente mejor y que está orgulloso de haber podido dejar atrás aquel proceso depresivo. «No es que mi vida sea ahora un cuento de hadas, pero me siento más preparado para enfrentarme a los problemas que antes me acongojaban. He recuperado el tono vital». El presentador admite que siente que él y su pareja han construido «nuestro refugio en nuestra casa y ya no la veo como un sitio del que antes no salía por temor al exterior».