Las indignantes críticas al cuerpo de Blanca Suárez por unas fotos en la playa Blanca Suárez, actriz. / EFE «Despreocupada come una bolsa de patatas. Todo indica que a Blanca le encantan las grasas saturadas. Un posible exceso de este tipo de comidas es lo que le ha podido llevar a la actriz a coger esos kilitos que son bastantes visibles», escribe una publicación ELCORREO.COM Sábado, 30 junio 2018, 11:29

A veces no es fácil ser un rostro conocido. Se podría pensar que es un sueño, pero la realidad es bien diferente. La presión de tener siempre a la prensa pendiente de cada movimiento no está hecho para todo el mundo y la irrupción de las redes sociales tampoco ayuda. Y si no, que se lo pregunten a Blanca Suárez, que lleva más de diez años siendo un personaje público. Unas simples fotos han sido las causantes de una nueva polémica en torno a la actriz que disfrutaba feliz junto a sus amigos de unas merecidas vacaciones en las playas de Cádiz tras un año de intenso trabajo.

La actriz fue fotografiada por unos paparazzis en la playa de la forma «más natural». Sin embargo, las redes han estallado en cólera tras leer un post publicado en la web 'Cotilleos.es' en la que critican a la intérprete por su cuerpo. «Es de halagar que a la actriz no le importe ni un carajo enseñar esos kilos que ha podido coger de más», «Parece ser que le da igual el físico. Y así lo ha demostrado yendo a la playa dejando ver sus defectos» o «Blanca dice adiós a todas las dietas posibles. Despreocupada vemos como la actriz come una bolsa de patatas. Todo indica que a Blanca le encantan las grasas saturadas. Un posible exceso de este tipo de comidas es lo que le a podido llevar a la actriz ha coger esos kilitos que son bastantes visibles», son algunos de los comentarios que han indignado a los usuarios de la red social que no han dudado en tachar a la web de «machista»: «Por vuestra culpa hay muchos problemas y enfermedades físicos y psíquicos», «se limita a juzgar continuamente a Blanca por su físico, arremetiendo contra su cuerpo y su estilo de vida» o «Así no avanzamos.....Nuestra raza se quedó en el Pleistoceno», son algunos de los comentarios que los usuarios han hecho sobre el polémico post, que está escrito, por cierto, por una mujer.

Abro hilo. A la actriz Blanca Suárez se le ha ocurrido a la mujer ir en bikini a la playa y comer patatas fritas además. Es repugnante los comentarios q se han dicho sobre ella . Sigue leyendo pic.twitter.com/iBw2jr6lhN — Cris Garcia (@CrisGarcia_15) 27 de junio de 2018

Por cierto, Blanca Suárez, estás cañón con tu moño. Con maquillaje o sin él. Subida en tacones o devorando un paquete de patatas. Comer es un placer, también para nosotras!! 👸🏽 — Cris Garcia (@CrisGarcia_15) 27 de junio de 2018

Vamos, que Blanca Suárez tiene lo que todas y NO está gorda, ni le sobra un kilo, ni le sobra medio. El problema es que nuestro querido dúo capital + misoginia nos ha enseñado todos estos años que su cuerpo era el de la izq. y no el de la dcha (cuerpo normal, sano y real) pic.twitter.com/NWIGl8INZO — Ana (@anxhad) 27 de junio de 2018

Niñas del mundo. Las mujeres reales tienen celulitis, estrías y pueden ser un bellezón como lo es Blanca Suárez. Lo que veís en las revistas y os venden no es real. Nadie tiene derecho a criticar la naturalidad. https://t.co/Tj7HiglTPG — Bárbara Sánchez (@Barbara_Schez) 27 de junio de 2018

La prensa rosa descubriendo que Blanca Suárez es una mujer normal y corriente y también tiene celulitis y estrías, como es NATURAL pic.twitter.com/gc49bSqpUW — Iván Platero (@IvanPMSe) 27 de junio de 2018

Algunos de ellos han querido dejar claro que no se trata de machismo, ya que se juzga tanto a hombres como a mujeres, poniendo de ejemplo unos artículos sobre los actores Russell Crowe o Vin Diesel, quienes fueron duramente criticados por «echarse a perder». «Me parece perfecto lo que pones, pero pasa en ambos sentidos, no solo hacia la mujer. Me gustaría que algún día también denunciaran cosas como estas, pero solo se centran en una cara de la moneda» o «Si piensas que sólo sois vosotras las dianas de estos comentarios, recuerda que hace menos de 1 mes y a nivel internacional, la cantidad de memes que se hicieron de Russell», aseguraron algunos de los usuarios de Twitter.