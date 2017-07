Froilán de Marichalar y Camila Parker, dos 'cangrejos' en apuros Froilán cumplió ayer 19 años y Camila, 70. Los dos nacieron un 17 de julio, con 51 años de diferencia. / P. Aguilar y Reuters Froilán de Marichalar y Camila Parker cumplieron años ayer, ambos parecen haber nacido bajo el signo de la polémica ARANTZA FURUNDARENA Lunes, 17 julio 2017, 23:23

Suena a chiste, pero... ¿Qué tienen en común Camila Parker y Froilán de Marichalar? Así de entrada, se diría que es más fácil buscarles las siete (y hasta las 77) diferencias que algún parecido razonable... Sin embargo, Camila y Froilán comparten algo esencial: los dos nacieron un 17 de julio, tal día como ayer. Eso sí, con 51 años de diferencia. Ella cumplió 70. Él, 19. Y si la Astrología es una disciplina con cierta base científica y no un camelo, ambos deberían asemejarse en el carácter. Los dos son cáncer, en el mejor sentido de la palabra, un par de cangrejos que a simple vista, y al margen de lo que diga el horóscopo, ofrecen una característica común. El uno y la otra son carne de cañón de la prensa rosa. Pertenecen a la estirpe de los ‘nacidos para dar que hablar’. Y no siempre a su favor.

Los astrólogos (bien por adivinos bien por argentinos) suelen, muy astutamente, curarse en salud a la hora de definir a los nacidos bajo el signo de cáncer. «Es el que tiene el carácter menos claro de todo el zodiaco -avisan-. Lo mismo puede ser tímido y aburrido que brillante y famoso». Precisamente la fama es otro de los rasgos que comparten Camila y Froilán. Tímidos no parecen. Aburridos (sobre todo él), tampoco. Y en cuanto a brillantes... Habría que preguntar a sus allegados. De momento ninguno ha destacado por sus aportaciones a la ciencia o a las artes. La única contribución notoria que ha hecho Froilán fue a la cinegética (disparándose en un pie), pero tuvo muy poco de ejemplar.

Estar en boca de todos, ser un blanco fácil, la diana (nunca mejor dicho en el caso de ella) de todos los dardos, es algo que a Froilán y Camila también les viene de serie. Eso, y lo del nombre... Al hijo de la infanta Elena lo bautizaron Felipe y Juan e incluso de todos los Santos, pero ya podrían haberle añadido ocho nombres más delante que el pueblo siempre se habría quedado con Froilán, el más popular y sonoro, el de fonética más jocosa, que además es de origen germano y significa «pequeño señor». A Camila Windsor también le han adjudicado un título que parece un mote: duquesa de Cornualles. Ella, la protagonista de los cuernos más escandalosos de la realeza europea...

La actual consorte de Carlos de Inglaterra celebró ayer su cumpleaños muy en su línea: rodeada de polémica. El regalo de la discordia es un retrato que le ha hecho el peruano Mario Testino, fotógrafo favorito e íntimo de Lady Di. Si Diana levantara la cabeza y viera que su amigo del alma, el hombre que mejor la retrató se ha hecho admirador de Camila y la ha inmortalizado triunfante, con su inconfundible sonrisa partida en dos, junto a Carlos de Inglaterra... La pobre se volvía a morir. Ahora los ‘lovers’ de Diana (que son los ‘haters’ de Camila) han desatado una batalla campal en Twitter. Pero la de Cornualles ni se inmuta. Su declaración más aristocrática a la prensa que se acercó ayer a felicitarla fue: «Me duelen los pies tras un largo día de trabajo».

Froilán no ha dicho ni eso. Su relación con esa prensa que tantas veces le ha afeado la conducta (por la patada a su prima en la boda de los Reyes, por el tiro en el pie, por su ‘Tú cállate, puto chino’) es nula, por no decir alergénica. A Froilán los flashes y las ‘alcachofas’ le producen sarpullido. Tiene motivos. Una natural vis cómica y una capacidad innata para los líos juegan en su contra. A sus 19 recién cumplidos, enceladísimo con su novia y convertido en «soltero de oro de la realeza europea», según la prensa francesa, Froilán es un castizo taurino que huye de otro exilio en Washington. Él quiere estudiar en Madrid para estar con su cuadrilla. La prueba de fuego la tendrá este verano. La prensa no le va a pasar ni una. Igual que a Camila. Los dos han nacido bajo el signo de cáncer. Un cáncer que para ellos sin duda es la fama.