La historia de Alejandro Robles, 'Jirafa Rey', el poeta tras la canción de 'Cómeme el donut' El vídeo oficial de la canción. De Málaga, el poeta y filósofo de 25 años firma la que puede ser una de las canciones del verano ESTER REQUENA Jueves, 19 abril 2018, 13:21

«Cómeme el donut, te hago dos por uno, cómeme el donut, el ojo de Horus». Pocos son los que no han escuchado estos días el pegadizo estribillo de 'Cómeme el donut' tras la sorprendente actuación del grupo Glitch Gyals en su paso por el programa 'Factor X' de Telecinco con sus albornoces y su vesturario lleno de donuts. No sólo dejaron con la boca abierta al mismísimo Risto Mejide (que les dio con su voto el pase a la siguiente ronda), Laura Pausini y Xavi Martínez; sino que se ha viralizado por las redes sociales y muchos ya la ven como la canción del verano. ¡Y nada menos que la firma un malagueño!

El grupo lo forman Lapili y Jirafa Rey. O lo que es lo mismo, unos primos hermanos cuyos verdaderos nombres son Pilar Robles y Alejandro Robles, quienes forman pareja artística desde 2016. Precisamente Alejandro es una figura bien conocida en el ambiente cultural malagueño. «Aunque he pasado de ser un poeta oscuro y trágico a ser ahora todo lo contrario», enfatiza el artista en pleno boom mediático. Criado en el Puerto de la Torre, a sus 25 años ya ha publicado el libro de poemas 'Nothing on heirs nothing on dogs', en la colección Monosabio del Ayuntamiento de Málaga, además de contar con el Premio MálagaCrea 2013 en poesía por 'Los malos hábitos' y lograr la Residencia Artista Educador MCTM que cada año pone en marcha el Museo Carmen Thyssen Málaga con el proyecto 'Trabajar el arte trans-disciplinar'. Porque el ahora conocido como Jirafa Rey cuenta con el graduado en Filosofía por la Universidad de Granada y un Máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento de la Universidad Pompeu i Fabra. Ahora suma a su curriculum el tema más exitoso de estas semanas, cuyo vídeo oficial en Youtube -grabado entre el Puerto de la Torre y Sacaba el año pasado- suma ya más de 651.000 reproducciones... y subiendo. Sin olvidar que durante la noche de su estreno en 'Factor X' se conviertieron en trending topic y ¡hasta La Mala Rodríguez les ha escrito diciendo que es fan total de la canción!

«Estoy llevando bien toda esta vorágine, sigo con la mente fría y trabajando mucho; muchos me han podido tildar como friki, pero yo me dedico profesionalmente al mundo artístico aunque no con la repercusión que estoy teniendo ahora», puntualiza Alejandro, quien se ha mudado esta semana de su Málaga natal a Madrid debido a la carga de trabajo que le espera los próximos meses. Cada «10 minutos» recibe una oferta de bolo para su grupo y desde el lunes cuentan con representante. Ahora les queda elegir qué actuaciones van a aceptar, porque el verano se les presenta «muy bien, porque tenemos que sacarle el máximo rendimiento a lo que ha pasado».

Alejandro, además, firma la letra y la melodía de 'Cómete el donut', con sus curiosas frases como «Yo vengo con tó, te meto un entrecot», «prepárate, prepárate, prepárate pa el hit», «no sé frenar, llevo un ritmo frenético» o «no metas los dedos en el enchufe que echa chispas». Lo único que no es suyo es la base, «que se encargó ya con la vocal grabada». Y avisa que tienen muchos más hits por explotar: 'Pussy fire', 'Meteora' o 'Jaleo Real'... e incluso un tema dedicado a las galletas Campurrianas. «Nos gusta mucho esa línea pop de Warhol de coger elementos de la cultura de consumo, ponerlos en duda y reírnos de eso», desvela el joven filósofo malagueño, quien ya se dio a conocer en la televisión de la mano de 'First Dates' hasta en dos ocasiones. Por supuesto, no dudó en cantar algunos de sus hits.

¿Y qué piensa de que su canción pueda ser el tema del verano? «Yo no puedo hacer nada por que no lo sea», explica entre risas Alejandro. Y no suelta prenda de qué pasará en la siguiente ronda de 'Factor X'. Eso sí, con Glitch Gyals la sorpresa está servida.

Este es el vídeo oficial en su canal de Youtube de 'Cómeme el donut' que fue grabado entre el Puerto de la Torre y Sacaba: