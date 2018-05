Vivir no siempre apetece. El científico australiano David Goodall, por ejemplo, ha empezado a no encontrarle sentido a la vida. Pero, claro, a los 104 años. Más de un siglo de existencia da como para aburrirse. El hombre se quiere morir y dice que no le dejan. Reclama el suicidio asistido. ¿Tan mal está como para no ingerir por su cuenta una caja de somníferos y marcharse dulcemente al otro barrio? Le he visto soplando las velas de la tarta de celebración de su 104 cumpleaños y no me ha parecido tan deteriorado como dice... Hasta tenía una copita de champán al lado. Pero si él asegura que no puede será que no puede, que los científicos no suelen mentir como los políticos, ni exagerar como los periodistas. Así que lo van a trasladar a Suiza, ese país donde unos buscan solucionar su vida y otros su muerte.

«Lamento mucho haber llegado a esta edad», dice Goodall. Ojalá lo dijera ETA, ahora que también vive sus últimas horas. Sería todo un detalle que incluyera esa frase en su carta de despedida. Porque aunque no pase del medio siglo, cincuenta años de una organización terrorista son tan pesados e insoportables como trescientos en un ser humano. La eutanasia que reclama Goodall va a coincidir con la 'ETAnasia' de la banda, que también aspira (ilegítimamente) a una muerte dulce. A muchos nos va a parecer mentira dejar de escuchar y leer esas siglas, tan básicas y cavernarias. Cuando nacimos, el dinosaurio ya estaba allí. Y lo ha seguido estando al despertar cada mañana, aunque en los últimos siete años adquiriera la forma de dinosaurio jubilado...

No es solo irse. Es 'saberse de ir', como proclamaba la afición de la Maestranza cuando protagonizaba una sonora 'espantá' Curro Romero. Pero esperar que unos tíos que han secuestrado, extorsionado y matado sin miramientos durante décadas se sepan 'de ir' es creer en los Reyes Magos. Goodall dice que se va porque no es feliz, su existencia ya no tiene sentido. La existencia de una banda terrorista que ha robado la felicidad a tanta gente no tuvo sentido nunca. Pero antes de reconocerlo se disuelven. ¿Como un azucarillo en el agua? Cuando un azucarillo se disuelve en agua, el agua (su entorno) se impregna de su sabor... No hay muerte más dulce que la de un azucarillo disuelto.