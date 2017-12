El descacharrante vídeo de dos analistas muy 'puestos' en hipotecas La grabación, colgada por Periodista Digital en YouTube, se ha viralizado y acumula ya decenas de miles de visualizaciones ELCORREO.COM Jueves, 14 diciembre 2017, 13:26

¿Está pensando en cambiar su hipoteca variable a fija? Si es así, no puede perderse este vídeo... y si no, tampoco lo haga. Durante casi nueve minutos de grabación, los analistas Simón Pérez, director académico de Escuela Internacional de Administración y Finanzas de Madrid (EIAF), y Silvia Charro, consultora de la inmobiliaria especializada en viviendas de lujo Engel&Volkers, lo dan todo para convencer a sus espectadores de que es «un buen momento» para invertir en ladrillo y solicitar un crédito a tipo fijo. Pero el entusiasmo y efusividad de él a la hora de defender su teoría, los gestos nerviosos y desencajados de ella, unidos al aspecto de ambos de acabar de salir del 'after', llevan a pensar a su estupefacta audiencia que quizás no era el momento más adecuado para ponerse delante de la cámara.

El vídeo, colgado por Periodista Digital en su canal de YouTube en la tarde de este miércoles, se ha viralizado como la espuma y ya es motivo de centenares de memes y montajes. A pesar de su tremendo impacto en redes sociales, ninguna de las empresas a las que representan ha dado una explicacion pública sobre la 'sobreactuación' de Pérez y Charro; Periodista Digital se ha limitado a desactivar los comentarios del video. Todo lo contrario que Twitter, donde Silvia Charro es 'trending topic' en medio del despiporre general.

