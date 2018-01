Ayer vi a Teresa Viejo defender que la revista ‘Interviú’ ha sido ante todo un referente en el periodismo de investigación y no pude evitar preguntarme: ¿Cambiaría algo si esta encendida y merecida defensa del buen periodismo la hiciera Teresa Viejo en topless? No sé por qué me da que lo cambiaría todo. Para empezar, algunos no serían capaces de repetir ni una sola de sus palabras y otros no le concederían el menor crédito... Bueno, pues eso era ‘Interviú’. El destape lo tapaba todo. Algunos dirán que la compraban por sus excelentes exclusivas, pero también Fungairiño dijo que él solo veía documentales de la BBC y ya ven cuántos le creyeron... En términos periodísticos ‘Interviú’ vendía pescado fresco, pero a sus lectores les tiraba más la carne.

Y, todo hay que decirlo, en cuatro décadas había ido decayendo. No tanto en el texto sino en las ‘ilustraciones’. Normal, después de un desnudo de Marisol solo se puede ir a menos. Obregón, Belén Esteban y Terelu, entre otras, jugaron al ‘Reina por un día’ de la mujer objeto con esa contradicción interna que arrastramos las mujeres y que hace que no acabemos de tener claro si la exhibición de nuestros atributos sexuales es rotundo poderío o soterrado sometimiento. A ellas les sucedieron otras que ni siquiera eran famosas, solo aspirantes a serlo. La última ‘chica Interviú’ de hecho es una cajera de supermercado búlgara dispuesta (como en aquel pésimo chiste) a enseñar el búlgaro y lo que haga falta. A su lado, un titular demoledor sobre el presunto asesino de Diana Quer descoloca tanto como una metralleta en manos de Gandhi.

Al margen de sus magníficos ‘scoops’, ‘Interviú’ ha sido una combinación de imposible equilibrio entre el cacumen y el tetamen. Y curiosamente su clausura coincide con esa ceremonia de los Globos de Oro que pasará a la historia por su denuncia contra el acoso a las mujeres. En ella Oprah Winfrey, en plan telepredicadora, auguraba a las niñas del planeta un futuro libre de machismo... Ojalá. Pero no nos engañemos. ‘Interviú’, esa mezcla de periodismo de investigación y porno blando, justo desaparece en un momento en el que el periodismo de investigación está en horas bajas y el porno está... en todas partes.