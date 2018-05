David Bustamante estalla: «Dejad de decir gilipolleces» David Bustamante. El cantante responde así a una pregunta sobre la presunta demanda que habría interpuesto contra Ares Teixidó ELCORREO Lunes, 28 mayo 2018, 17:43

Desde la polémica creada por el divorcio entre David Bustamante y Paula Echevarría, que dio multitud de titulares y puso a la pareja en el foco mediático, ambos no han dejado de aparecer en los medios de comunicación, en este caso por sus nuevas vidas. La actriz candasina se muestra feliz junto al futbolista del Málaga Miguel Torres y los rumores de relación entre el cantante cántabro y la bailarina Yana Olina siguen creciendo, sobre todo tras la publicación de una foto por parte de Bustamante en su perfil de Instagram en la que ambos aparecían en actitud cariñosa tras un ensayo para el programa 'Bailando con las estrellas'.

Cuando parecía que el cantante lograba salir del bache, este volvió a cabrearse cuando le preguntaron sobre la supuesta demanda interpuesta a Ares Teixidó: «Dejad de hacer 'tontás' y decir mentiras», comenta. Preguntado también por su relación con Yana, comenta: «Dejad de decir gilipolleces. Se acabó». Y es que el cantante asegura que no hay romance y que solo son compañeros de baile en el programa de TVE española en el que ambos participan.

Tras la reacción del cántabro, la periodista Paloma Barrientos ha querido enviar un mensaje a David Bustamante a través de 'El Programa de Ana Rosa', en el que colabora casi a diario: «Ya sabéis que a mí me cae muy bien Bustamante y que tengo cierta debilidad por él, pero tengo que decir que pierde la razón cuando se pone como se pone. Los reporteros que están allí te están preguntando porque tú previamente ya has hablado de tu vida y tus cosas, así que no te enfades. Estás mucho más guapo sin enfadarte», ha comentado la colaboradora.

Recordemos que no es la primera vez que Bustamante se enfrenta a los medios de comunicación, ya lo hizo cuando fotógrafos y periodistas hacían guardia día y noche a las puertas del domicilio familiar del entonces matrimonio en busca de imágenes y declaraciones. «Dejadnos vivir tranquilos», declaró en esa ocasión.