David Barón: «Todos sufrimos varias hipnosis al día» «Algunospolíticos tienen asesores mentalistas, aunque nolo parezca». / E.C. Mentalista Este hipnotizador profesional propone aplicar sus técnicas para incrementar las ventas: «Yo no manipulo, persuado» ARANTZA FURUNDARENA Lunes, 7 mayo 2018, 23:09

A los nueve años ya actuaba como ventrílocuo. A los 13 vio morir a su madre, víctima del tabaquismo. A los 17 perdió a su padre, mago y payaso, por la misma causa. Hoy, a los 41, este catalán de Sabadell, considerado uno de los grandes mentalistas del mundo, cura el vicio de fumar a través de la hipnosis. Y acaba de publicar 'El vendedor hipnótico'.

–¿Me va usted a hipnotizar?

–No si no lo desea. La única manera de conseguir que una persona haga lo que quieres es logrando que desee hacerlo.

–¿Y no estoy ante un manipulador profesional?

–Yo no manipulo, yo persuado. La diferencia está en el objetivo. Cuando la meta es noble y lo que vendes es algo bueno, en lo que crees, no estás manipulando.

–¿Y si el producto es estupendo pero no lo necesito?

–Entonces no debería comprarlo. Yo aplico las técnicas de mentalismo que uso en mi espectáculo para incrementar las venta, pero esas técnicas nunca pueden ir en contra del cliente. Además, la venta agresiva ya no funciona, el cliente se pone en guardia. Lo que funciona es la empatía y la honestidad. Y nada de soltar rollos. El buen vendedor tiene que saber escuchar. Yo siempre digo: no intentéis vender, intentad despertad las ganas de comprar.

–¿Ha vendido alguna vez algo que no sea humo?

–Por supuesto. Procedo de una familia artística, fui un niño prodigio de la ventriloquía... Pero mi espectáculo lo hacía el fin de semana. El resto de los días vendía a puerta fría alarmas y osmotizadores de agua. La venta más fácil que hice fue cuando llegué a una casa donde les acababan de robar el día anterior.

–¿Lo adivinó?

–Noooo. Yo por entonces no era mentalista. Ni siquiera era un vendedor espectacular, era del montón. Pero tengo una experiencia de diez años en el mundo de las ventas, y sé de qué hablo. Estuve muchos años en el sector inmobiliario.

–¿Hay algo que no vendería?

–Cuando vendía máquinas para osmotizar el agua,vi que esas máquinas o muy parecidas se podían encontrar en una gran superficie por 400 euros y nosotros las intentábamos vender por 2.000 euros, ahí me empecé a sentir un poco estafador. Dejé la empresa. Es una cuestión de principios.

–¿El vendedor hipnótico utiliza una espiral que da vueltas?

–Primero habría que precisar qué es la hipnosis. Es un estado de máxima concentración. Esa persona no está dormida, no está inconsciente. Está concentrada, efecto tubo, como cuando vemos una película que nos atrapa. Hay muchas hipnosis cotidianas.

–¿Por ejemplo?

–Cuando alguien dice: «Me he quedado empanado». Eso es estar en hipnosis. Cuando despiertas, estás en alfa, y antes de dormir, justo antes de desconectar también. Y si te llegas a concentrar tanto en una película o un libro también entras de algún modo en trance. Todos sufrimos varias hipnosis al día. Yo me concentro a fondo incluso con la tele. Después de una hora leyendo un libro te encuentras en un estado distinto, como un poco mareado y todo... Es que estabas tan concentrado, que habías entrado en trance.

–Dicen que las personas de mandíbula cuadrada son más difíciles de hipnotizar. ¿Ha probado con Artur Mas?

–Je, je, je... No hay constancia científica de eso. Algo he leído sobre la morfopsicología, pero es como la homeopatía. Yo mismo practico como terapeuta la hipnosis clínica. Soy el delegado en Sabadell de la Sociedad Internacional de la Hipnosis Clínica y tengo una consulta privada. Estoy especializado en el tabaquismo.

–¿El machismo también se podría curar por hipnosis?

–Todo lo que está en la mente se puede modificar. Eso sí, tiene que venir la persona que lo sufre y con ganas de curarse.

–¿Ha hipnotizado a algún político?

–Cuando veo un político no me puedo resistir. He hecho mentalismo con varios alcaldes de Sabadell.

–¿Ya lo ha intentado con Puigdemont?

–Con Puigdemont coincidí en una gala, pero solo me dio un apretón de manos con el 'segurata' detrás, así que percibí poco.

–¿En casa utiliza sus técnicas?

–Mi mujer, con la que tuve un flechazo fulminante, me tiene hipnotizado desde hace años. Estoy muy enamorado de ella. Y mis dos niños, de siete y nueve años, saben que a papá no se le puede mentir porque detecta mentiras y que a papá se le hace caso porque es mentalista. ¿Cómo no iba a aprovechar yo esa autoridad?

–Entrar en la mente de los demás... ¿Eso ya es legal?

–Si el objetivo no es inmoral, es perfectamente legal. La persuasión ha existido toda la vida. Los políticos nos persuaden constantemente para que les votemos. Las herramientas de la persuasión son legales, luego está el uso que cada uno haga de ellas.

–¿No ha requerido sus servicios ningún político?

–Me consta que hay algunos que tienen asesores tanto o más formados que yo en técnicas de mentalismo, hipnosis, lenguaje no verbal... Si me lo han ofrecido tampoco lo voy a decir. Pero sería posible. Aunque a veces no lo parezca, por su forma torpe de comportarse, los políticos suelen tener buenos asesores.

–¿Quién es el gran hipnotizador de la política española?

–No me gusta nada hablar de política, porque además soy catalán y hay que ver cómo está el jardín político en mi tierra... En términos generales, no estoy nada contento con la mayoría de nuestros líderes.

–¿Es hipnótico el independentismo?

–Aquí habría que citar a Jung, y sí, ha habido un contagio colectivo. Tanto de un lado como del otro, todo es hipnosis, sobre todo este tipo de ideologías tan emocionales.

–¿Es capaz de detectar el grado de sinceridad de Cifuentes?

–Yo tengo un máster de Hipnosis y casi me da miedo decirlo, je, je... En cuanto a las mentiras, necesitamos hacer muchas pruebas. Las veces que he podido ver a la señora Cifuentes en televisión estaba sometida a tal presión que casi podríamos cometer un error de Otello. El error de Otello es por lo que no funciona el polígrafo, la ansiedad que te provoca que no te crean algo que es cierto. Nunca pude tener claro si mentía o no.

–¿Qué es lo que más deshipnotiza?

–Una sonrisa falsa deshipnotiza por completo, porque además se nota, se detecta... Y eso provoca rechazo.

–Sé que admira a Houdini. Los grandes mentalistas suelen arrastrar fama de atormentados...

–No es mi caso. Me quedé huérfano muy joven y lo sobrellevé bastante bien, no me he quedado traumatizado. Tenía 13 años cuando murió mi madre y 17 cuando murió mi padre. Esa es la razón por la que estoy especializado en tabaquismo porque a los dos los mató el tabaco. Eran fumadores empedernidos. Mi madre sufrió un colapso pulmonar, se ahogó delante de mí. Se desplomó ante mis ojos, cuando solo tenía 13 años. Luego mi padre murió de un edema cerebral, también derivado de su adicción a fumar.

–Fue usted un niño prodigio como ventrílocuo... Inquietante.

–Con siete u ocho años ya hacía voces. Sí, un poco extraño. Me llevaron al otorrino y les dijo a mis padres que no se preocuparan por mis cuerdas vocales, que yo hacía ya una impostación diafragmática, como los cantantes de ópera. Al ser una familia artística, me dieron unos muñecos de ventriloquía. Tenía un abuelo, una sirena más grande que yo y un perro cordobés.

–¿Y por qué lo dejó?

–Porque en España triunfan más los magos. Ahora hago de ventrílocuo para mis niños. El buen ventrílocuo es el que consigue el gran desdoblamiento. La disociación más difícil es lograr que el muñeco esté enfadado y el ventrílocuo tenga una cara sonriente.

–Acertó un número de la lotería, ¿sería capaz de adivinar la fecha de la formación del nuevo Govern?

–Sí, claro, si me da todos mis requisitos técnicos. Lo de la lotería fue un gran trabajo, porque yo no tengo poderes.

–Tiene trucos.

–No fue un truco. Decir truco es reducirlo a algo muy fácil, que puede hacer cualquiera. La palabra es técnica. Y si le explico cómo lo hice... No lo hace usted mañana.

–Vamos, que necesita un 'procés'.

–Exacto, je, je... Para adivinar esa fecha necesito todo un 'procés'.