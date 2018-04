Dani Martín y las drogas Dani Martín con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / ANTENA 3 El cantante visitó el plató de 'El Hormiguero' para promocionar su último single 'Dieciocho' y, a la vez, hablar de su vida privada ELCORREO.COM Viernes, 20 abril 2018, 23:11

Dani Martín acudía esta semana al programa de Pablo Motos 'El Hormiguero', donde ha revelado algunos detalles que desconocíamos de su vida, además de anunciar su próxima gira 'Grandes éxitos y pequeños desastres'.

El cantante acaba de sacar al mercado su nuevo single, 'Dieciocho', canción en la que no ha seguido sus ritmos naturales: «Nunca había hecho un single sin pensar en un álbum que venga después, pero está justificado».

Respecto a los temas de su vida privada, ha recordado sus tonteos con las drogas. «No hice la comunión ni la mili. Estaba estudiando y fui pidiendo prórrogas. No la hice porque Aznar sacó la ley de profesionalizarla. Mi madre tenía el miedo que si iba a la mili caería en las drogas. No hizo falta ir a la mili. Luego ya las dejé. Ahora mi única droga es el vino» y ha añadido: «Me encanta ponerme pedo. Pero ahora me encanta ponerme pedo cenando y en la sobremesa. Tomarme un vino muy rico y llego a disfrutar de beber mucho vino. Aquí tenemos un montón de vinos buenísimos. La ginebra la he dejado».

Martín también ha recordado sus inicios con El Canto del Loco: «Me acuerdo perfectamente cuando salió mi primer disco. Fui a comprar 150 singles. Yo ganaba 80.000 pesetas conduciendo una furgoneta. Fuimos número uno de singles y luego desaparecimos. El Canto del Loco tardó año y medio hasta que una canción se coló en la vida de la gente».

Aunque ya han pasado muchos años desde sus comienzos, ahora ha pensado que era el momento idóneo para recordarlos a través de la música «Voy a volver a permitirme hacer cosas que no me permitía. Cantaré los éxitos de El Canto del Loco, mis canciones... Reuniré cosas que hace tiempo no me atrevía a hacer. Prejuicios a uno mismo que te vas quitando. Son canciones que escribí y pertenecen a mi vida».

También dedicó unos minutos a su madre, quien no le deja de sorprender: «Mi madre es uno de los personajes más increíbles. El jefe de Sony dice que tiene que hacer un reality. Ella dice que ahora quiere ser actriz. Lo mismo ahora se está cagando en mi prima. La vida no se lo ha permitido, pero creo que puede ser una gran actriz».