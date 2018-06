Christian Gálvez: «Sueño cada noche con la cara de Leonardo da Vinci» Un buen chico. «Mi suegra le diría que soy el yerno perfecto, pero mentiría». / henar sastre «Acusado injustamente de sodomía, hoy Da Vinci estaría en alguna lista negra tipo #MeToo», asegura el presentador de Pasapalabra ARANTZA FURUNDARENA Martes, 5 junio 2018, 02:09

Si el rosco de Pasapalabra tratara exclusivamente de la vida y obra de Leonardo da Vinci, seguro que el presentador del concurso lo completaba. La exposición internacional sobre el gran genio florentino prevista para el próximo otoño en Madrid con motivo del quinto centenario de su muerte tiene un comisario muy reconocible. Se llama Christian Gálvez.

Además de estrella de la tele, fan del 'heavy metal' y de los tatuajes extremos (lleva media Capilla Sixtina en un brazo) Gálvez, a sus 38 años recién cumplidos, es una autoridad en Leonardo. Para él, más que una pasión es casi una obsesión.

–¿Qué hay de nuevo sobre da Vinci?

–La exposición se titula 'Los rostros del genio' y trae a España por primera vez la 'Tavola Lucana', el principal autorretrato de Leonardo, el que más lo representa.

–¿Y cómo era él?

–Un tipo que fracasó y se marchó a Francia. Así que podemos hablar de fuga de cerebros y calificarlo de refugiado, puesto que los estados italianos estaban en guerra. Un hombre que murió triste, pero adelantado a su tiempo. Y que pese a sus fracasos no dejó de intentarlo nunca. El niño que se preguntaba por qué y para qué.

–Y que, según usted, rechazaba las relaciones sexuales.

–Sí, desde los 24 años hasta los 67 practicó el celibato por decisión propia. Si era homosexual, como dicen algunos, lo sería desde un punto de vista platónico.

–¿Qué lo condujo al celibato?

–Hay ciertos indicios de que fue por una acusación injusta de sodomía. Supuestamente se aprovechó de un joven en el taller. Estuvo dos meses en la cárcel pero salió por falta de pruebas. Habría que ver qué tipo de castigos y vejaciones sufrió. Algo pasaría para que Leonardo llegara a escribir: «Si de mí dependiera la continuidad de la especie humana se extinguiría antes que practicar esa asquerosidad llamada sexo». Imagine...

–¿Estaría Leonardo hoy alguna lista negra tipo #MeToo?

–Pues más o menos, sí. Estaría digamos en la línea de Kevin Spacey... Pero él fue acusado de manera injusta. Cuando se celebró el juicio nadie se presentó, nadie corroboró, con lo que todos fueron absueltos. Eso sí, hoy en día, a pesar de la falta de pruebas, hubiésemos emitido un juicio popular sobre él.

–¿Qué es lo que más le fascina de Leonardo?

–Su perseverancia. El que fuera una persona ilegítima e iletrada y con altas posibilidades de ser bipolar, disléxico y con síndrome de déficit de atención. Y que a pesar de todo eso, gracias a su infinita curiosidad, se convirtiera en alguien al que 500 años después seguimos admirando.

–¿Cuándo y cómo contrajo el virus 'davinciano'?

–A finales de 2009 en una visita de trabajo a Milán tuve la ocasión de contemplar La Última Cena. Inspirado por el espíritu novelesco, busqué a María Magdalena en ese cuadro... No la vi por ninguna parte pero me dejé llevar por la curiosidad y al final me encontré con el hombre no con el genio y descubrí que siempre hay en su obra más de lo que nuestros ojos ven. Me hace gracia que se le estudie en historia del arte cuando dominó 14 ramas del saber.

–¿Ha llegado a la adicción, a la obsesión por Leonardo?

–No me haga preguntas incómodas y no tendré que mentirle, ja, ja, ja... Yo le diría que no, pero mi mujer opina que sí.

–¿Qué es lo más inconfesable que ha llegado a hacer?

–Por ejemplo, recorrerme todas las exposiciones que ha habido desde 2009 sobre él en todo el mundo. Pero lo más 'heavy' fue que me levanté un día por la mañana y le dije a Almu: «Cariño, me voy a París y vengo para comer...» Exponían la Santa Ana, junto a la Gioconda y la Gioconda del Prado. No podía perdérmelo.

–¿Le da tiempo a tener otros 'vicios'?

–Yo antes jugaba a fútbol y baloncesto con mis colegas. Pero ya no tengo tiempo. Al final tienes que sacrificar ciertas cosas. También me gusta muchísimo jugar a la 'play' y ahora juego bastante menos y leo más ensayos.

–¿Qué persigue con esta exposición?

–Que cada persona que la visite, tanto adultos como niños, salgan pensando: «Si este tipo con todo lo que tuvo en su contra consiguió hacer lo que él quería, con todo lo que tengo a mi alrededor, con sacrificio, con perseverancia, puedo hacer lo que quiera, voy a luchar por ello y que nadie me quite la pasión». Porque es la pasión la que cambia las cosas.

–¿Y usted se ha marcado una meta?

–Ser feliz, je, je... Y ya lo soy. Pero dentro del proyecto internacional al que pertenezco, Leonardo DNA Project, mi objetivo es conocer la cara de Leonardo de verdad. Sueño cada noche con ella...

–No me extraña que su mujer diga que está obsesionado.

–¿Pero sabe cómo lo compenso? El 49% del tiempo estoy obsesionado con Leonardo y el 51% con Almudena Cid, así que ella sale ganando.

–Ya sabe que detrás de un genio a menudo se esconde un hombre mezquino.

–Por supuesto. Para mí Leonardo no es un ídolo sin defectos, sino un referente con cosas buenas y malas. Era un mercenario, no cumplía la palabra dada. Y si tú le dabas 10 florines para pintar un cuadro y otro le daba 12 , te dejaba tirado, con el cuadro a medio pintar. Era así. Pero todo ese dinero lo invertía en investigación.

–Es curioso. A pesar de su obsesión por da Vinci, lleva un tatuaje de Miguel Ángel.

–El famoso fragmento de la Capilla Sixtina, sí. Tardaron en hacérmelo treinta horas. Tres horas diarias durante diez días. Fue dolorosísimo. Somos un poco 'masocas'... Lo que pasa es que el trabajo de Juan Sánchez es espectacular. Pero ¿por qué no? ¿Por qué uno no puede comisariar una exposición internacional sobre Leonardo y llevar un brazo tatuado? Son todos esos prejuicios contra los que Leonardo también peleó. Y ahora posiblemente vaya a por el otro brazo, donde quiero tatuarme algo de Da Vinci, y con rostro de mujer. Pero no, no va a ser la Gioconda.

–¿Tiene algo de Gioconda Almudena Cid?

–No. A Almudena la tengo perfectamente identificada y con la Gioconda no lo tenemos tan claro. Almudena es transparente y la Gioconda tiene ese misterio que se le ha otorgado.

–¿Qué invento de Leonardo le alucina más?

–Su prototipo de paracaídas... ¿De dónde pensaba tirarse y con qué finalidad? ¿Cómo eres capaz de inventar algo que te salve de un vuelo cuando no había aviones? Porque el planeador también lo inventó, el ala delta... Pero el paracaídas...

–Hay quien dice que era extraterrestre.

–Yo, como diría mi amigo Iker Jiménez, digo que era un terrestre extra.

–¿Qué pesa más en el prejuicio hacia usted: su cara de niño o que trabaje en televisión?

–Lo segundo. Siempre estaba ese comentario de... «Otro de la tele al que le han escrito el libro». Una vez me han aceptado como investigador y escritor el ser comisario ya no ha sido problema. Pero de erudito nada. Cuanto más cree la gente que sabemos más nos damos cuenta de que cada vez sabemos menos, que todo lo escrito hay que ponerlo en duda... Y eso es lo que mantiene la llama.

–No hay duda de que completaría el rosco si todas las preguntas fueran sobre Leonardo.

–Pues no crea, me daría tanto palo... Pero da Vinci, que en vida se comió muy pocos roscos a nivel romántico, sexual e incluso laboral, sí creo que sería capaz de completar un rosco de 'Pasapalabra' porque tenía ese conocimiento multidisciplinar que es lo que distingue a un concursante top.

–En el programa a los fallos los llama «fallitos». ¿Es siempre así de indulgente?

–Prefiero restar importancia a lo negativo para no acogotar a los concursantes que vienen por primera vez. Es una forma de decir que podemos fallar.

–¿Dejará Pasapalabra por Leonardo?

–No. Por mí, ojalá el programa sea vitalicio, aunque yo no me conserve tan bien como Jordi Hurtado, ja, ja, ja...

–¿Es usted el yerno perfecto que aparenta ser?

–Mi suegra le diría que sí. Pero mentiría. La que no miente es la tele. Lo que se ve es lo que hay.