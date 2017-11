El 'Chester' de María Teresa Campos: Las pullas a Ana Rosa y el porro con Sabina La presentadora acudió al programa de Risto Mejide, al que realizó más de una confesión EL CORREO Lunes, 27 noviembre 2017, 15:26

'Chester', el programa televisivo presentado por Risto Mejide, ha contado este domingo con la presencia de María Teresa Campos, que no sólo ha hecho un repaso de su vida profesional, sino también personal.

La periodista malagueña ha hecho balance de este complicado año, marcado por el ictus que sufrió, pero además ha dado momentos llenos de humor. Campos ha confesado, entre otras cuestiones que, cuando hacía radio, llegó a trabajar bajo el efecto de las drogas, simplemente por «seguirle el rollo» al entrevistado, en esa ocasión, Joaquín Sabina.

«Yo hacía la noche en la radio y un día vino . Espero que no le moleste que lo cuente. Yo estaba haciéndole la entrevista como a las 00:00 horas, en un locutorio pequeñito, y... esto que voy a contarte me arrepentiré toda la vida por habértelo dicho», ha relatado Campos antes de desvelar que se fumó un porro a medias junto al intérprete.

Parece que el resultado no fue del todo negativo porque la presentadora añadía que «¡habrá quien me diga que para qué cuento esto, pero es que te va a encantar! Joaquín Sabina se encendió un porro aquel día y empieza a fumárselo. Yo dije que el rollo estaba en seguirle el rollo y yo le seguí el rollo. ¡Hicimos una entrevista maravillosa!».

Tras desvelar este secreto, María Teresa Campos aseguraba estar en contra de las drogas: «Yo tengo un rechazo total a las drogas, ¿eh? Lo he padecido en mi familia. Ha costado la vida a muchas personas».

Otro de los 'momentazos' que la comunicadora ha compartido con Risto Mejide tiene que ver con Ana Rosa Quintana y la supuesta rivalidad que existe entre ambas. Campos calificó su cambio a Antena 3 como «una experiencia muy negativa en mi vida» y terminó hablando de su colega de profesión. Tras su cambio de cadena, llegaron los duelos entre las dos reinas de las mañanas, un duelo del que María Teresa Campos no salió vencedora y por el cual decidió volver «a su casa, a Mediaset». «A mí me hubiera gustado que en esos momentos terribles, que había un confidencial que me insultaba sistemáticamente, que, mientras hablaban de otra cosa, me hubiese dicho: «Teresa, que te quiero, que estoy contigo». En esos momentos difíciles, el compañero como tiene que ser trata de echarte un capote», dice la presentadora, que asegura no haber dejado que nadie se metiera con un compañero en su programa. Fue entonces cuando llegó el 'recadito para Ana Rosa Quintana': «Yo te puedo querer mucho, pero también te puedo decir que tú firmaste el contrato antes de que yo me fuera».