Campanadas 2017: Cristina Pedroche vuelve a dar la campanada con sus transparencias La presentadora ha lucido un atrevido mono blanco de encaje, muy similar al diseño que llevó hace dos años VIRGINIA MELCHOR Lunes, 1 enero 2018, 01:06

Cristina Pedroche ha vuelto a dar la campanada con sus transparencias, todo un clásico navideño que en los últimos años ha alcanzado en popularidad a la mismísima capa de Ramontxu. La presentadora ha lucido esta vez un atrevido mono en color blanco diseñado por Pronovias y Hervé Moreau. El modelito es muy similar al que la marca de novias diseñó para ella hace dos años, aunque en esta ocasión no ha llevado vestido sino pantalón. Pedroche ha vuelto a apostar por el encaje, estratégicamente colocado para tapar lo justo. Aunque en un primer momento ha lucido un espectacular vestido rojo con cola y manga larga, que se ha desabrochado para dar paso a las transparencias.

La vallecana, que ha entrado al nuevo año junto a Alberto Chicote en Antena 3, ya avisó de que su estilismo daría «que hablar». Aunque más bien lo que ha conseguido es el efecto contrario: ofrecer más de lo mismo. Pedroche tenía pensado su atuendo «desde el pasado 3 de enero», conocedora de que se volvería a convertir en la comidilla de Año Nuevo. Eso sí, adelantó que esta vez sería «más cómodo».

Las redes sociales pidieron estos días que Pedroche fuese con esmoquin y Chicote luciese transparencias, pero la cadena no ha querido hacer experimentos. Eso sí, el cocinero también tenía reservada una sorpresa ya que en la parte trasera de su chaqueta llevaba inscritas las dos palabras que más pronuncia: «alucino pepinillos».

Cristina Pedroche se ha convertido esta noche en 'trending topic' en Twitter por su arriesgado vestido, que ha recibido un aluvión de comentarios a favor y en contra en esta red social. Para muchos usarios el modelito es muy similar al que lució en 2016.

Rajoy es un visionario, si dijo Feliz 2016 era porque el vestido de la Pedroche sería el mismo de 2016 — Santiago Herrero (@SantiHerrero82) 31 de diciembre de 2017

El vestido de la Pedroche de este año pic.twitter.com/gFgvopb3I4 — Chema (@chemariruiz) 31 de diciembre de 2017

El primer vestido polémico de Pedroche fue el de 2014, cuando la presentadora optó por un diseño de Charo Ruiz lleno de transparencias para recibir el nuevo año junto a Frank Blanco en La Sexta. El atrevido modelito dejaba al descubierto su ropa interior. «¿Tú crees que llevo algo?», le preguntaba Pedroche a su compañero. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa, así que Atresmedia decidió que Pedroche diese el salto a Antena 3 para dar la bienvenida al 2016 junto a Carlos Sobera. Esta vez su vestido, el primero diseñado por Pronovias y Hervé Moreau, volvió a causar furor. «El año pasado me criticaron por que se vieron las bragas, así que este año no llevaba», comentaba días después en Zapeando. Las expectativas estaban muy altas, pero en 2017 volvió a sorprender. En esta ocasión, optó por enfundarse una especie de bañador en pleno 31 de diciembre. Para recibir el nuevo año, Cristina Pedroche escogió un vestido compuesto por un corsé en forma de corazón con estrellas de plata realizadas a mano y unidas por cadenas que armaban el vestido.

Cristina Pedroche despidió el 2014 junto a Frank Blanco en La Sexta. Abajo, luce el vestido dorado de transparencias con el que dio la bienvenida al 2016. En 2017, llevó un diseño con estrellas de plata.

Este año Dabiz Muñoz, marido de Pedroche, ha vuelto a cumplir con la tradición y ha colgado en sus redes una foto luciendo el famoso modelito con el que la presentadora saludó al 2017. Ella, en cambio, ya habrá empezado a pensar en el vestido que lucirá en las próximas campanadas. Aunque ya solo le queda recurrir al 'body paint'. Sí, pintura corporal, más barata y original.

El resto de presentadoras de las campanadas han optado por looks más sobrios. Anne Igartiburu, que ha dado las uvas junto a Ramón García en TVE, ha lucido un elegante vestido en color rojo, como ya es tradición, pero en esta ocasión el diseño era de manga larga y firmado por Lorenzo Caprile. Las colaboradoras de 'Sálvame' Lidia Lozano, Mila Ximénez, Terelu Campos y María Patiño, que han despedido el año en Telecinco y Cuatro junto a Kiko Hernández, también han huido de las estridencias y han optado por un estilismo típico de Nochevieja. Ellas han lucido vestidos largos con pedrería y el colaborador una chaqueta granate de raso y terciopelo. Y Cristina Pardo, que ha entrado al 2018 junto a Iñaki López en La Sexta, se ha decantado por un vestido negro y una chaqueta del mismo tono.