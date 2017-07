La brutal discusión entre Alonso Caparrós y su padre Andrés «Es muy difícil ser un buen padre cuando tienes un hijo drogadicto», dijo el mayor y Alonso respondió: «Mamá lleva veinte años medicada por tu culpa» ELCORREO.COM Domingo, 16 julio 2017, 19:26

Hace ya algunos meses que Alonso Caparrós acudió a ‘Sálvame’ para confirmar lo que era un secreto a voces, su adicción a las drogas. Un problema que no solo habría afectado a su hija, quien también acudió al programa de Telecinco para contar cómo fue su experiencia durante esta etapa de su padre, sino que incluso habría llegado a provocar problemas entre el comunicador y su padre, el locutor Andrés Caparrós.

Al menos así lo expuso el progenitor del presentador, quien aseguró que cuando se enteró del problema de su hijo se alejó de él porque consideraba que «había fallado como padre» y porque «es muy difícil ser un buen padre cuando tienes un hijo drogadicto», expresaba. Además, ha revelado que varias veces soñó que su hijo moría a causa de la adicción.

Sin embargo, esto era solo el comienzo de un continuo cruce de acusaciones en el que ambos se dijeron de todo. Entre otras cosas, Alonso le reprochó a su padre que haya estado más preocupado por su profesión que por su familia, «A ti esta profesión te ha hecho mucho daño, te has perdido a tus hijos por perseguir el éxito, el aplauso, la radio no lo es todo. No te ha hecho feliz papá», espetaba.

Por si fuera poco, el mítico presentador de Furor también argumentaba que su padre jamás había hecho feliz a su madre: «Mamá lleva veinte años medicada por tu culpa. Está así por aguantar la ansiedad de estar contigo todos estos años», revelaba.

Una visión que no obstante no comparte la madre de Alonso, ya que entró por teléfono para pedirle a su hijo que no humillara más a su padre, «He estado convenciendo a tu padre durante días para que fuese ahí a hablar contigo, pero desde luego no para que le humilles y le trates de esa manera. Tu padre no ha estado en casa porque ha trabajado mucho, pero gracias a eso tú y tu hermano habéis vivido como reyes», espetaba. «Estás medicado y estás en otro mundo», le echó en cara

Tal fue el bochorno vivido en el plató del 'Sábado Deluxe' que el propio Jorge Javier Vázquez invitó a que se detuviera el encuentro después de que Andrés Caparrós pidiera no continuar.