La bronca de Paula Echevarría con un fotógrafo en Marbella La actriz posa en el hotel de Marbella. / Instagram La actriz recriminó al paparazzi que le intentara hacer fotos en el interior del hotel ELCORREO.COM Lunes, 10 julio 2017, 09:08

Paula Echevarría parece aprovechar las vacaciones para dejar atrás su tumultuoso pasado relajándose -como muestra en la foto de su Instagram- rodeada de algunas de sus amigas en Marbella. Pero la célebre 'it girl' estalló, harta de verse perseguida por los fotógrafos desde su ruptura con David Bustamante.

La actriz se plantó ante un cámara para recriminarle que no podía tomarle fotografía en el hotel donde se hospeda al ser propiedad privada. «Yo me expongo si quiero o no en un sitio público», le explico al paparazzi.