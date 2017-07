Bigote Arrocet y el sexo con María Teresa Campos: «Se vive con dificultad, pero se vive» El humorista visitó este martes 'All you neeed is love... o no' donde habló sobre su relación con la veterana periodista ELCORREO.COM Miércoles, 12 julio 2017, 09:46

Edmundo Arrocet habló este martes sin tapujos sobre su relación con María Teresa Campos en el programa 'All you need is love... o no' de Telecinco. El humorista, conocido popularmente como Bigote Arrocet, respondió con sinceridad a numerosas preguntas sobre su vida privada y, cómo no, también sobre sus intimidades con la periodista malagueña.

Risto Mejide cuestionó al invitado sobre cómo conquistó a la emblemática presentadora de televisión. «Nos pusimos a hablar... Eso es lo cautivador. Te pones a hablar y ves que una persona es inteligente y tiene temas de conversación. Eso te enamora», explicó.

El presentador trató de profundizar en algunos temas sexuales y dejó caer preguntas incómodas, como aquella en la que le cuestionaba directamente sobre cómo es vivir el sexo a partir de los 70. Bigote Arrocet eludió entrar de lleno en la cuestión y se limitó a responder con un escueto: «Se vive con dificultad, pero se vive».