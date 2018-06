Beyoncé y Jay Z venden su último disco en pelotas La pareja, en una de las imágenes. / Instagram La pareja ha publicado unas imágenes en las que aparecen como Dios los trajo al mundo I. C. Sábado, 16 junio 2018, 00:43

Es imposible que, a estas alturas, alguien dude de la habilidad de la pareja Beyoncé-Jay Z para vender todo lo que hacen. Ahora, en plena promoción de la gira de su último disco, el matrimonio ha decidido deleitar a sus millones de fans con una serie de fotos en las que ambos aparecen en la cama como Dios los trajo al mundo.

Hay quien dice que la idea no es solo calentar el ambiente de cara a los próximos conciertos, sino demostrar al mundo que la pareja se quiere muchísimo. Según los medios especializados, las imágenes de Mr. y Mrs. Carter (si nos atenemos al nombre real) no son simplemente unas fotos sin ropa. Forman parte de una compleja estrategia de mercadotecnia, planeada milimétricamente, que no solo fortalece al tándem de oro de la música americana; también acalla los numerosos rumores que en los últimos tiempos han apuntado a que el rapero le ha sido infiel a su guapa esposa. La guinda a una historia a la que, por supuesto, le han sacado provecho. Solo hace falta recordar que en los primeros meses de 2016 Beyoncé presentó Lemonade, un disco en el que la diosa de ébano insinuaba que su marido le había puesto los cuernos, y al que poco después Jay Z contestó con otra canción.

Cualquier cosa vale si finalmente la familia hace caja (incluidos embarazos y niños) y el rapero llegó a confesar públicamente que había engañado a su mujer. Perfecto para caldear a la legión de seguidores de ambos y engordar una fortuna que, según la revista 'Forbes', asciende a 1.160 millones de dólares. Un dinero que los convierte en la pareja más rica del mundo.

Quienes los conocen aseguran que ambos son muy parecidos: exigentes, trabajadores, inteligentes... y con un ojo envidiable para los negocios.