Una amiga de la Reina asegura que está «desolada y preocupada» por el polémico vídeo 00:51 Atlas Inma Aguilar acusa a los medios de «cierto clasismo», ya que «no se mide con el mismo rasero a doña Letizia que a doña Sofía por no tener sangre real» ELCORREO.COM Miércoles, 4 abril 2018, 15:11

«Está desolada». Así se ha pronunciado Inma Aguilar, amiga íntima de doña Letizia, para describir el estado de ánimo de la Reina tras el polémico vídeo en la que se la ve cómo trata de impedir que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se fotografíen junto a su abuela, doña Sofía, a la salida de la catedral de Palma de Mallorca para la tradicional misa de Pascua.

El vídeo protagonizado por la Familia Real sigue centrando la actualidad informativa. Aunque la Zarzuela ha evitado echar más leña al fuego, Inma Aguilar, a través del programa 'El Círculo' de Telemadrid, ha descrito cómo se siente su amiga. «He hablado hace un rato con la Reina Letizia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la imagen y protección de sus hijas. Le preocupa quién le hace fotos, quién se les acerca. Es una madre y es una reacción muy de madre», ha explicado.

«Me ha dicho que ha sido una tontería, que no ha sido un tema grave. Es un gesto natural. No ha sido educada desde el inicio a tener cierto comportamiento público. Es una persona comprometida con su trabajo y como madre. Se ha sentido afectada y está preocupada. Letizia no puede hablar, ni explicarse. Es un blanco bastante fácil», asegura Aguilar en un intento por echar un capote a su amiga.

Es más, Inma Aguilar acusa a los medios de «cierto clasismo», ya que «no se mide con el mismo rasero a la Reina Letizia como a la Reina Sofía. En ese sentido, se queja de que su amiga «suele llevarse la peor parte cuando se analizan sus gestos por no ser de sangre real».