FOTOGALERÍAS | Sociedad

Las fotografías ganadoras del World Press Photo

Daniel Berehulak, de 'The New York Times', es el ganador del primer premio en la categoría 'Historias', en el apartado 'Temas de actualidad'. En esta foto de 'They Are Slaughtering Us Like Animals' (Nos están masacrando como animales), se muestra a un grupo de reclusos en una comisaría de policía en Manila (Filipinas).

Daniel Berehulak (The New York Times)

| 13 de febrero de 2017 | 21:02