el mejor del mundo El director del Festival de Jazz de Vitoria da su opinión sobre el concierto de esta noche IÑAKI AÑUA Martes, 11 julio 2017, 17:27

La música religiosa negra es una de las fuentes más interesantes que ha habido en la creación de toda la música sincopada negra y también, claro, del jazz. Es verdad que ahora está muy de moda traer a grupos muy malos de gospel en víspera de Navidades. Y yo creo que eso está deteriorando absolutamente la imagen de este género, cuando, insisto, es una de las fuentes más verdaderas que hay en los orígenes del jazz.

Sin embargo, tristemente, algunos agentes de música están echando por tierra todo el valor que el gospel tiene, no invitando a formaciones de calidad. A mí, personalmente, me gusta el gospel, pero siempre he querido traer grupos buenos. Quizás, The Brown Sisters, el conjunto que actuará este año, llegado de Chicago, sea una de las mejores formaciones de música religiosa negra que hay en estos momentos en el mundo. Y digo quizás por no ser muy categórico.

Yo diría que es el mejor. Y estoy seguro de que la gente sabe apreciarlo, porque el pabellón de Mendizorrotza, con capacidad para 4.000 personas, siempre se llena en el primer concierto, como el de esta noche.