El jazz genuino se pasea por las calles de Vitoria Lucien Barbarin es un virtuoso del trombón que ha colaborado con los mejores músicos de jazz. / Rafa Gutiérrez La Lucien Barbarin Street Band anima a los viandantes del centro con el festivo estilo Nueva Orleans LAURA ALZOLA Miércoles, 12 julio 2017, 21:05

El más genuino estilo de Nueva Orleans, a pie de calle. Lucien Barbarin, un extraordinario trombonista, y su banda callejera transforman estos días las calles de Vitoria. El estilo que interpretan, entendido como el origen del género musical que años después se bautizaría como jazz, nació en 1900 en el estado de Louisiana y era característico de pequeñas bandas de músicos negros, que, derivados del blues y los espirituales, desarrollaron una nueva forma de tocar. Era un estilo esencialmente callejero, pegado a la tierra, interpretado con el fin de entretener y hacer disfrutar.

En una iniciativa patrocinada por EL CORREO, Barbarin y su banda callejera -compuesta por tres trompetas, un banjo tenor, tuba, batería, saxo o clarinete y otro trombón- actúan a diario en dos sesiones, primero a la una del mediodía y más tarde, a las 19.30. Temas como ‘Down by the riverside’, ‘Whooping blues’, ‘Mama Ines’, ‘Ice cream’ o ‘Saint James Infirmary’ hacen mover las rodillas y dar palmas a un público entregado que se detiene sobre el asfalto a bailar. En un ambiente distendido y festivo, este miércoles, ante la presencia de muchos niños, la banda tocó ‘Shake it and break it’, un tema en el que Barbarin se coloca la visera hacia atrás y rapea hasta que brotan las carcajadas, no sólo de los más pequeños.

Nadie escapa al influjo de la banda de Barbarin, que este jueves volverá a tocar en dos recorridos, a las 13.00 y a las 19.30 horas. / Rafa Gutiérrez

El protagonista de la Lucien Barbarin Street Band, nacido en 1956 en Nueva Orleans, debutó a los seis años tocando los tambores en Onward Brass Band junto a su tío abuelo Paul Barbarin, un mítico baterista de jazz. La formación que le acompaña en Vitoria la componen músicos venidos de las Islas Mauricio, Francia y Cataluña. Casi todos se conocen de haber coincidido en otras ocasiones y destacan el «honor» de tocar con él. Interpretan canciones tradicionales. «Mucho gospel, mucho blues», subraya Dani Alonso, el segundo trombonista y encargado de reunir a los músicos para tocar con Barbarin -con quien estudió el instrumento en la propia Nueva Orleans-. «Tocar con él es increíble, sabe cómo quiere que suenen las cosas y cómo conseguir que nosotros le sigamos», explica el baterista Joan Casares, que con tan sólo 24 años y estudiante de música en Amsterdam es uno de los hombres de la banda.

Tras décadas viajando como artista invitado por diferentes partes del Viejo Continente, esta es la tercera visita de Barbarin a Vitoria. Y la primera vez para su mujer Sharowl, que le acompaña en el viaje. Si las dos actuaciones diarias y la presencia del músico en las sesiones de Jazz de Medianoche se lo permiten, visitarán «algunas de las iglesias y otros lugares de esta preciosa ciudad». Él asegura sentirse bien acogido por un público que, destacan ambos, les recuerda al de su ciudad de origen, Nueva Orleans. Regresarán a Estados Unidos el mismo domingo. «Se come muy bien, nos tratan genial y el ambiente es cálido. Nos espera una intensa pero buena semana», resume.

Un brillante profesional

En sus giras internacionales, Barbarin toca con la banda de jazz Preservation Hall y con Harry Connick Jr. Además, Wynton Marsalis, Kermit Ruffins, Doc Cheatham y Dr. Michael White, son algunos de los hombres de los que se ha rodeado en su larga trayectoria como profesional. Así, sus conciertos han sido escuchados por los espectadores de los Grammy Awards, la Super Bowl XXVI, los Juegos Olímpicos, la Expo 2010 en Shanghai; y por la Casa Blanca o la Familia Real británica. Hasta el sábado, Siervas de Jesús, Diputación, Virgen Blanca, General Loma, Portal del Rey, Cuesta de San Francisco, Plaza de España o la Avenida de Gasteiz serán algunas de las zonas en las que se oirá el festivo y alegre estilo Nueva Orleans.