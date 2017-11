El ex Oasis Noel Gallagher, David Byrne (Talking Heads) y alt-J, nuevas confirmaciones para el Bilbao BBK Live Noel Gallagher, en un concierto en Madrid. / EFE Bomba Estereo, Temples y Triángulo de Amor Bizarro, entre otros, acompañarán a Gorillaz y The XX en el festival de Kobetamendi SILVIA CANTERA y JOSU OLARTE Viernes, 24 noviembre 2017, 15:29

El ex Oasis Noel Gallagher, David Byrne y alt-J actuarán en el Bilbao BBK Live el verano que viene. Este viernes se han anunciado siete nombres más que se subirán a los escenario de Kobetamendi del 12 al 14 de julio. Bomba Estereo, Temples, Triángulo de Amor Bizarro, Mexrrissey, Parquet Courts y Borrokan se suman al festival que ya anunció hace semanas que contará con la presencia de Gorillaz The XX.

Con estas nuevas confirmaciones, el BBK Live activa una oferta de 72 horas en la que ofrece sus bonos a 99 euros más gastos. El próximo lunes a las 12.00 horas las entradas pasarán a costar 135 euros más gastos. De esta manera, pretenden repetir el éxito cosechado cuando anunciaron las dos primeras bandas, ya que vendieron 10.000 abonos en tan solo tres días.

Noel Gallagher, que ya ha actuado en festivales españoles en varias ocasiones, tendrá Bilbao como fecha exclusiva en España este verano. El compositor de los grandes himnos de Oasis ha publicado precisamente este viernes su nuevo trabajo, junto a los High Flying Birds, que también estarán en el festival. Presentarán el disco 'Who Built The Moon', resultado de una fértil colaboración de dos años junto al cotizado productor,dj y compositor David Holmes que ya ha sido valorado como su mejor disco desde el clásico de Oasis '(What's The Story) Morning Glory'.

El fundador de Talking Heads, David Byrne, es otro de los pesos pesados que actuará en Kobetamendi. Byrne ha acumulado una interesante y multidireccional trayectoria, antes incluso de la diáspora de la banda más venerada del lado mas artie de la new wave neyorquina de los 70. Ha sido, entre otras muchas cosas, pionero de ambient con Brian Eno, autor de bandas sonoras, actor ocasional, escritor productivo o impulsor del pop étnico con su sello Luake Bop. Hace tres décadas Byrne decidió seguir adelante en solitario y ha compartido trabajo con gente tan dispar como Norman Cook o St Vincent. Poco habitual en festivales, Byrne anuncia una producción muy especial para el BBK Live.

Conocidos ya en Kobetamendi, pues actuaron en 2013 y 2015, el festival ha incorporado también a su cartel a la banda de indie rock alt-J. Tras triunfar en estudio y por la vía directa con sus dos primeros discos, el trío inglés presentará su tercer trabajo, 'Relaxed'.

Quienes también regresarán al BBK Live son los gallegos de Triángulo de Amor Bizarro. La banda de post punk ya estuvo en el festival bilbaíno en la edición de 2016. En aquella ocasión, también tocaron en Bilbao los miembros de New Order, autores de la canción 'Bizarre Love Triangle' de la que tomaron prestado su normbre.

La banda de Obama

Otra de las bandas que actuará Kobetamendi cuenta con el beneplácito de Barack Obama. Los colombiamos Bomba Estereo han tocado con Will Smith, abrieron la gira de Arcade Fire -cabezas de cartel del festival bilbaíno en 2016- y han agotado entradas este año en las presentaciones españolas de su último disco 'Ayo'. En sus diez años de carrera ha reinventado la cultura musical latina y la han exportado con buenas dosis de electrónica y ritmo y grandes directos.

Temples, por su parte, tiene precisamente a Noel Gallagher entre sus principales seguidores. Este año han publicado su segundo trabajo, 'Volcano', que les está trayendo muchas satisfacciones y con el que se están consolidando como uno de los grupos de rock psicodélico más relevantes y deseados del momento. Sus directos son un derroche de carisma.

A falta de más confirmaciones, la nota vasca llegará a cargo de Borrokan. La banda navarra se ha hecho un hueco en el panorama del post-hardcore en euskera. Su original proyecto es fruto de la experimentación rítmica y fonética.

Mexrrissey es el curioso proyecto -muy joven, de 2015- del alquimista rítmico Camilo Lara (Instituto Mexicano Del Sonido), dedicado a traducir con toque azteca las canciones de líder de los Smiths Morrisey.

Tres años después de su primera visita al Bilbao BBK Live, regresa la banda neoyorkina Parquet Courts. Heredera de los sonidos pop-lo-fi de Pavement y Modern Lovers, cuentan con seis discos de estudio y uno en directo en los que domina el sonido garaje.

Tras la nueva tanda de confirmaciones, el festival ha activado una oferta de 72 horas en la que el bono tendrá un precio de 99€ + gastos hasta las 12.00 horas del mediodía del lunes 27 de noviembre, momento en que el bono pasará a tener un valor de 135€ + gastos.