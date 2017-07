El BBK Live mejora su asistencia y reúne a 112.114 personas El de The Killers ha sido uno de los conciertos más multitudinarios. / ROB LOUD Son un 9% más que el año pasado, y el día de mayor afluencia fue el viernes, con The Killers como cabeza de cartel ELCORREO.COM Domingo, 9 julio 2017, 13:31

El viernes se agotaron las entradas para el BBK Live, 40.000 asistentes para ver los conciertos que encabezaban The Killers. Un adelanto del lleno que ha habido este año. La duodécima edición del festival ha reunido a 112.114 personas en las tres jornadas, celebradas entre los días 6 y 8 de julio (de jueves a sábado). Eso es casi un 9% más de la gente que vino el año pasado, en números absolutos, casi 10.000 más.

Según ha informado la promotora Last Tour, organizadora del BBK Live, en la jornada del jueves, con las actuaciones de Depeche Mode, The 1975, Justice y Cage The Elephant, entre otras, se contabilizaron 35.714 asistentes.

El viernes, con The Killers como cabeza de cartel y las actuaciones de Phoenix y Fleet Foxes entre los principales atractivos, se agotaron las entradas, ya que se llegó a las 40.000 personas. Ayer, con Two Door Cinema, Die Antwoord y Brian Wilson, acudieron 36.400 personas.

La asistencia confirma la solidez de un festival al que tradicionalmente le suele acompañar el mal tiempo. Así ha ocurrido esta vez también, porque ha llovido las noches del viernes y el sábado, cuando el recinto de Kobetas acabó convertido en un auténtico barrizal. Un mal menos a ojos de los asistentes.

La próxima edición del festival Bilbao BBK Live tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio de 2018. Los bonos se pondrán a la venta mañana lunes a un precio de 75 euros más gastos.