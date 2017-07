Espirituales y masivos El líder de Depeche Mode, durante su actuación en el BBK Live. / IGNACIO PÉREZ Depeche Mode mediatizaron con su pop electrónico maduro y trasversal la primera jornada del BBK Live JOSU OLARTE Viernes, 7 julio 2017, 02:39

Buen ambiente y mejor temperatura en el arranque del BBK Live que arrancó sin apreturas y con buen nivel musical (mención espacial para Cabbage, Cage the Elephant Spoon, Idles Xoel López o la sofisticación de 1975 que lograron conectar a Talking Heads con Justin Timberlake). Congregó menos público que en anteriores precedentes, pero que más de 36.000 personas subieran a Kobetamendi con un cartel menor y en competencia con el Mad Cool madrileño, evidencia que la cita festivalera bilbaína empieza a estar por encima de los nombres que programe.

En una plancha sin apenas nombres con gancho popular, el festival había apostado en el tirón trasversal de Depeche Mode con seguidores incluso en las huestes metálicas. Encadenando tres visitas en siete años, la parada bilbaína de Global Spirit Tour (una única en un festival junto con la de hoy en el NOS lisboeta) corría el riesgo De sonar si no al plato recalentado si, al menos transmitir, cierta sensación de 'deja vu'.

Pero aunque la cosa tardará en arrancar y la respuesta fuera por momentos menos calurosa que en 2009 y 2013 , su set fue probablemente por motivos varios el más aplaudible de los tres. Por confiar en el enfoque sonoro su último disco 'Spirit' que es el mejor en mucho tiempo, por arriesgar con un repertorio redondo prescindiendo de la épica línea U2 y de apuestas seguras (Tipo 'just can get enough' o 'aster & servant'), por no abusar de los riffs bluseros línea Delta Machine (del que no tocaron ni un tema) y por proponer un set climático cuya pegada sonora fue creciendo en dinamismo e intensidad.

Por lo que al directo respecta, DM es cosa de Marin Gore, que ayer volvió a lucir un alucinante catálogo de guitarras y tuvo su protagonismo vocal, y un activo y tatuado cantante Dave Gahan, que mantiene una buena forma alejada del pasado químico que le abocó la pasada década al suicidio. Aunque elevado en tarima lateral en un segundo plano queda el teclista, contable y programador Andrew Fletcher, casi ensombrecido por el teclista de apoyo Peter Gordeno y la presencia enfática del solido baterista de directo Christian Eigner. Como miembro en la sombra habría que considerar casi al Anton Corbijn que volvió a aportar los visuales escénicos.

En chaleco

Ambiental y ácida pero con el sello de los clásicos de DM, Going Backwards (retrocedemos ignorando la realidad, hemos perdido nuestra alma, no sentimos nada dentro) sirvió de apropiada apertura concatenada con 'Barrel of a gun', único tema salvable de Ultra (96) que Gahan aprovechó para desprenderse de la chaqueta roja y mostrar en chaleco un soul digital en contraste con el electropop estricto y de un 'A Pain That I'm Used To' llevado al terreno ochentero de les Rythmes digitales de su colega Stuart Price aka Jaque Lu Cont

Con repescas recientes, oscuras y poco familiares ('Corrupt') el primer tramo del show discurría un tanto plano para el personal que empezó a despertar con 'In your room', epítome de los DM de la fe y la devoción que encadenaron con otro clásicos de su etapa masiva ('World in my eyes') con el que no desentono el especial y hasta con visuales de astronautas 'Cover me' de su última entrega 'Spirit'

Una interpretación acústica y casi crooneresca de Gore al piano ('Somebody') le sirvió a Gahan para recuperar el aliento y cambiarse de chaleco antes de elevar el tono de show con el también reciente y coreado 'Where’s the revolution', que en vena de electrónica de estadio remitió al 'Revolution' de los Beatles que DM han elegido de intro pasa sus set en su gira global.

Remix techno final

A partir de ahí, el show encaró un segundo tramo cuyo crescendo mantenido arrancó con la sorpresa que hasta para los fans supone la repesca de un tema iniciático y tan kraftwerkiano como 'Eerything counts' revisitado con remix techno final. Con intro sintética de Fletcher Gahan ligó el baladismo digital de 'Stripped' con un coreado y celebrado Enjoy the silence, que marco la cima de set combinado con el epílogo de su música para las masas 'Never Let Me Down Again', que supuso el primer epílogo antes del bis que Gore inició de nuevo desnudando 'Home' encadenada por Gahan con sendos clásicos de la fe y la devoción como 'Walking in my shoes' y 'I feeel You'.

Los riffs bluseros de los que Gore no quiso abusar esta vez impulsaron como hito final un 'Personal Jesus' que interpretaron extendido, cantando con la masa su celebre lema 'Rech out and touch faith' que conectó el alma desolada de la versión de Johnny Cash, con el pop sintético del original. Fue un bien y esperado broche a un conciertos que, aunque no fuera para tirar cohetes, si resultó en apuesta y sonido irreprochable y muy propio de esa suerte de dinosaurios de synth pop en buena forma en que, más de cuatro décadas después, se han convertido DM.

Se cayó la versión de 'Heroes' que, como tributo a su admirado Bowie, Gahan viene interpretando en esta gira . A lo mejor la harán en Madrid o barcelona, donde tras la cita exclusiva de Kobetamendi la banda anunció ayer que actuara el 7 y el 16 de diciembre en el nuevo tramo continental de Global Spirit Tour.