Consumo abre un expediente al BBK Live por no devolver el dinero de las pulseras prepago
Miércoles, 27 diciembre 2017, 13:48

La última edición del BBK Live implató el pago con pulseras inteligentes 'cashless'. Toda una novedad, ya que permitía a los asistentes del festival pagar sin tener que echar mano al bolsillo y sacar la cartera. Eso sí, a la hora de solicitar la devolución del dinero no gastado en el brazalete se llevaron un disgusto, ya que la empresa que organiza el evento no devolvía el importe que no superara los dos euros.

El Instituto Vasco de Consumo (KontsumoBIDE) ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa Last Tour, organizadora del Bilbao BBK Live, por no devolver al público la totalidad del dinero no gastado con las pulseras de prepago 'cashless'. Este expediente se ha abierto a raíz de la denuncia presentada por FACUA Euskadi, que consideró «absolutamente inaceptables» las condiciones impuestas para la devolución del dinero pagado con antelación y no gastado en el festival, celebrado entre el 6 y el 8 de julio.

Last Tour comunicó en su página web que no admitía la posibilidad de utilizar como sistema de pago el dinero en efectivo o las tarjetas de crédito. La empresa impuso a los asistentes al festival el uso de las denominadas pulseras 'cashless', un sistema de prepago, como único método para abonar las consumiciones y los servicios que se ofrecían dentro del recinto en el que se llevó a cabo el festival.

La empresa organizadora del festival decidió no atender las reclamaciones de devolución de cantidades que no pasaban de los 2 euros y cobró un euro a cada uno de los usuarios a los que devolvió dinero en concepto de transferencia bancaria.

Además, la asociación de consumidores entiende que la promotora del festival ha pretendido que recaiga sobre los consumidores que acudieron al mismo el pago de unos gastos de gestión que no les corresponden.