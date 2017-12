The Chemical Brothers, terceros cabezas de cartel del Bilbao BBK Live 2018 The Chemical Brothers. El dúo inglés llevará su electrónica a Kobetamendi en un festival en el que también actuarán Gorillaz y The XX SILVIA CANTERA Martes, 19 diciembre 2017, 13:44

The Chemical Brothers serán los terceros cabezas de cartel del BBK Live. La próxima edición contará con el dúo británico, que llevará su sonido electrónico a las campas de Kobetamendi. Tom Rowlands y Ed Simons, en el décimo aniversario de la formación, se unen al festival de Bilbao, en el que también actuarán Gorillaz y The XX, como cabezas de cartel, y Noel Gallagher, ex de la mítica banda Oasis. Este martes se han sumado a la lista de artistas que tocarán del 12 al 14 de julio Benjamin Clementine, Fischerspooner, james, Jungle, Ana Curra, Cooper, Young Fathers, Aneguria, Carolina Durante, Cecilia Payne, Melenas, Quentin Gas & Los Zíngaros y Yonaka. En unas semanas, Last Tour anunciará más confirmaciones.

Los bonos para los tres días del festival se pueden adquirir por 135 euros más gastos. Los abonos se pueden pagar incluso a plazos, y quienes quieran alojarse en el camping de Kobetamendi tendrán que comprar un pase adicional por diez euros.

Aútenticos revolucionarios de la electrónica, The Chemical Brothers aterrizarán en Bilbao para ir desgranando su exitoso repertorio. 'Hey Boy, Hey Girl', 'Galvanize', 'Block Rockin' Beats' y 'Let Forever Be' sonarán a buen seguro en Kobetamendi. El último trabajo de estudio publicado por Tom Rowlands y Ed Simons es 'Born in the Echoes', que vio la luz en 2015. La del BBK Live no será la única fecha del dúo de Manchester en España; hace cinco días confirmaron su presencia en el LowFestival en Benidorm.

Este martes Last Tour ha confirmado la presencia de un total de catorce grupos. Benjamin Clementine, londinense precoz, se dio a conocer en 2014 con 'At least for now', un disco que impresionó tanto a la crítica como al público. La teatralidad de este álbum le hizo ganar el premio Mercury, ser calificado por 'The New York Times' como genio y que 'The Guardian' lo incluyera en su lista de héroes de 2015. Convertido en uno de los personajes más influyentes de Gran Bretaña, ha vuelto a la carga este año con 'I tell a fly', una continuación que huye de convencionalismos.

Después de casi una década, el dúo de Nueva York Fischerspooner vuelve a escena para presentar un disco co-escrito por Michael Stipe -miembro de R.E.M.-, Warren Fischer y Casey Spooner. 'SIR' verá la luz en febrero de 2018. A pesar de haber ayudado a popularizar el electroclash y el electropop de principios de siglo, sus discos se consideran como las bandas sonoras de unos actos en directo con los que se crecen invitando a músicos, bailarines y vocalistas.

James pueden presumir de ser los primeros 'nuevos Smiths'. Nacieron con esa etiqueta y se convirtieron en una institución en la escena británica de los últimos 80 gracias al hit 'Sit down', al carisma de su líder Tim Booth y a un fantástico directo. En sus inicios fueron teloneados por bandas como Stone Roses o Happy Mondays. Durante su extensa carrera han vendido más de 25 millones de discos, y han permanecido activos hasta ahora como una de las bandas más influyentes surgidas de Manchester. Su próximo disco estará a punto para el BBK Live, ya que lo estrenarán en la segunda mitad de 2018.

Young Fathers llegarán al BBK Live con una mezcla de pop, trip-hop, rap y góspel y con su nuevo disco, 'Ninja Tune', previsto para 2018. Jungle, por su parte, se encargará de traer a Bilbao canciones sexys, nutridas de funk, soul y oldschool cargadas de mucho buen rollo. Por el momento, el último grupo internacional confirmado para esta edición es Yonaka. Este cuarteto de Reino Unido ofrece una fuerte presencia escénica, pop con elementos de hip hop y metal y cuenta con una cantante con un carismático chorro de voz.

La Movida también estará presente este verano en el BBK Live de la mano de Ana Curra, denominada 'Reina del punk en España'. Formó parte de Alaska y Los Pegamoides y tiempo después se incorporó a Parálisis Permanente junto a su pareja Eduardo Benavente.

Pop anglosajón, garaje y grunge noventero

Alex Díez es uno de los personajes más representativos de la escena mod nacional. Líder de Los Flechazos, fundó Cooper tras su disolución y con una tendencia más power-pop con influencias anglosajonas. Por su parte, el grupo madrileño Carolina Durante mostrará su fuerza y rabia sobre el escenario con su recién publicado EP 'Necromántico', una radiografía de una noche cualquiera, pero contada como si fuese la definitiva. Además, Quentin Gas & Los Zíngaros representa un viaje por el sur y su grandeza, recorriendo a pie las áridas tierras del flamenco y volando por los multicolores cielos de la psicodelia. La crítica habla de 'Caravana' como uno de los lanzamientos más interesantes del año, y no solo para amantes de la música con raíces. Los sevillanos ofrecen una propuesta singular y profunda y rock flamenco empapado por la psicodelia que une a Triana con Tame Impala.

Además, los vizcaínos Cecilia Payne llevarán a Kobetamendi el garaje rock, el grunge noventero y el surf oscuro. El underground navarro correrá a cargo de Melenas, mientras que Aneguria -antes conocida como La Kieta-, llegará al BBK Live tras haber ganado el concurso Banden Lehia. La cantante bilbaina se mueve entre el hiphop, el raggamuffing y el freestyle en euskera, inglés y castellano. Este año ha publicado su primer disco en solitario, 'Horchata de chufa'.