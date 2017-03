El BBK Live incorpora 17 nuevas bandas a su cartel

El Bilbao BBK Live ha anunciado la incorporación de 17 nuevas bandas, entre ellas Spoon, Cage the Elephant y Xoel López, al cartel musical del festival que tendrá lugar del 6 al 8 de julio y que ya había confirmado las actuaciones estelares de Depeche Mode, The Killers y Brian Wilson, entre otros.

La organización del festival ha anunciado la incorporación de 17 bandas y 5 dj's al cartel musical «al que poco le falta para cerrarse» y ha dado a conocer también la distribución de las actuaciones por cada uno de los tres días del festival.

Así, Depeche Mode liderará la jornada del jueves 6 de julio, acompañados de Justice y The 1975, entre otros, mientras que el viernes 7, estará encabezado por The Killers, con Phoenix, Fleet Foxes y Royal Blood, y el sábado día 8 destacan las actuaciones de Die Antwoord, Two Door Cinema Club y Brian Wilson.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Spoon, banda conocida por su directos llenos de fuerza que a finales de mes lanzará su nuevo disco, y los también rockeros Cage the Elephant cuyos discos han llegado a lo más alto de las listas británicas gracias a sus energéticos directos y su ecléctico sonido.

Además se incorporan al cartel del Bilbao BBK Live Xoel López, uno de los artistas españoles más representativos; los islandeses Gus Gus, una de las bandas más longevas y relevantes de la electrónica con una carrera de más de 20 años; Jessy Lanza y Circa Waves.

También actuarán en la edición de este año The Lemon Twigs con su pop lo-fi, inspirado en el barroquismo más 60 les ha hecho ganarse a pulso un hueco en el panorama indie actual, y The Orwells que se autodefinen como «la banda garage-punk más hooligan de Chicago».

Entre las nuevas incorporaciones, figuran, además, Carla Morrison, la artista indie más exitosa de México, Kokoshca, Los Bengala, The Amazons, Vulk, Naranja, Austra, Anímic y Biznaga. Además, para actuar a «altas horas de la noche», se han sumado al cartel musical del festival Marc Dorian DJ set, Dani Less DJ b2b Dark DJ, David Van Bylen DJ y JotaPop Dj.