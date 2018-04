'My Bloody Valentine' y tres bandas más se unen al cartel del BBK Live My Bloody Valentine. King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y el grupo vasco eMe también actuarán en julio en Kobetamendi ELCORREO.COM Lunes, 9 abril 2018, 11:26

Aunque el cartel de la edición de este año del Bilbao BBK Live ya estaba cerrada, hoy se han dado a conocer cuatro nuevas bandas que actuarán en Kobetamendi del 12 al 14 de julio. My Bloody Valentine, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Sounds y eMe estarán en Bilbao junto a los grandes nombres ya anunciados como Florence and the Machine, Gorillaz o The xx.

My Bloody Valentine

Kevin Shields comenzó el proyecto a mediados de los 80 y desde la publicación del inmortal Loveless en el 91 han permanecido como una de las principales influencias del indie rock. Poseedores de una impronta única e inimitable, definieron el shoegaze y alcanzaron cotas sónicas con las guitarras que no se han vuelto a repetir. La formación de su mejor período se reunió tras 22 años para grabar un nuevo álbum, y acaban de anunciar nuevo material discográfico que se podrá escuchar ya en el Bilbao BBK Live.

King Gizzard & The Lizard Wizard

El grupo de Melbourne, ya con una reputación que toca techo, prometió cinco discos el pasado año y publicó el quinto el 30 de diciembre. Este monstruo de siete cabezas es el grupo de rock psicodélico más molón del momento y cuenta con un directo demoledor.

Bad Sounds

Este divertido quinteto británico liderado por los extravagantes hermanos Ewan y Callum llegan a Kobetamendi con un directo de pura energía que tritura al mismo tiempo a Beck, Prince y Beastie Boys. Según The Guardian, suenan como Rat Boy haciendo versiones de Tame Impala.

eMe

Por último, el festival suma a su cartel a la última sorpresa en irrumpir en la escena musical vasca, eMe, trío de synth pop con sugerente voz femenina, letras poéticas y arreglos cuidados al detalle.