El Bilbao BBK Live consigue tres premios en los Iberian Awards Fiesta en el Bilbao BBK Live con la actuación de !!! en verano del año pasado. / Ignacio Pérez El festival de Kobetamendi ya tenía otros seis galardones de las dos ediciones anteriores SILVIA CANTERA Viernes, 16 marzo 2018, 17:08

El BBK Live gusta y mucho. También lejos de botxo, tal y como demuestran las miles de personas que viajan cada verano para disfrutar del festival de Kobetamendi, y los premios que cada año Last Tour se trae para la villa. Los últimos son los Iberian Awards, que han nombrado al de Bilbao como el mejor festival en tres apartados: la mejor recepción para los artistas, la mejor infraestructura y la mejor promoción turística.

Los premios fueron entregados este jueves en Lisboa, y con ellos el BBK Live suma ya nueve Iberian Awards. El reconocimiento al recibimiento que hacen a los artistas llegó por el trato que ofrecieron el verano pasado a grupos de la talla de The Killers, Depeche Mode, Phoenix y Royal Blood, entre otros. El jurado tampoco pasó por alto las instalaciones, consideradas las mejores de los eventos musicales. Las campas de Kobetamendi se convierten cada mes de julio en un espacio idílico donde disfrutar de la mejor música. Con permiso de la casi omnipresente lluvia, eso sí. Además, la llegada de tantos turistas durante los tres días que dura el festival también se ha tenido en cuenta en Lisboa. Desde hace años el BBK Live está consolidado como uno de los principales reclamos para quienes buscan la combinación perfecta entre un festival de gran envergadura y una ciudad acogedora.

Este verano Kobetamendi volverá a rugir con la mejor música los días 12, 13 y 14 de julio. El festival contará con Gorillaz, The XX, Florence and the Machine, The Chemical Brother, Noel Gallagher y David Byrne, entre otros. Los bonos para asistir a los tres días del festival pueden adquirirse por 155 euros más gastos y las entradas de día cuestas 60 euros más gastos.