Bilbao BBK Live 2017: cómo llegar, camping y mapa del recinto

Ya no queda nada para que la campa de Kobetamendi se transforme un festival. El Bilbao BBK Live celebrará su duodécima edición los próximos días 6, 7 y 8 de julio. A la fiesta acudirán más de 100.000 espectadores dispuestos a dar la piel al ritmo de Depeche Mode, The Killers, Die Antwoord, Justice, Phoenix, Two Door Cinema Club y Primal Scream, entre muchos otros.

Si eres uno de los festivaleros que se dejará caer por la festival vizcaína, aquí tienes toda la información que necesitas para preparar tu viaje:

Cómo llegar a Bilbao

En coche. Has de saber que no podrás acceder al recinto en coche, ya que el acceso al tráfico rodado se cerrará en Kobetamendi desde el miércoles 6 a las 8.00 horas de la mañana, a excepción de los vehículos autorizados por el festival. La organización habilitará, eso sí, un parking gratuito en el BEC de Barakaldo de 2.700 plazas. Desde allí puedes llegar a Bilbao en metro por la estación de Ansio o subir directamente al recinto de conciertos en los autobuses gratuitos que ofrecerá la organización desde la misma feria de muestras.

En autobús. Los autobuses aparcan en Termibus, en San Mamés, próxima al estadio. Está a unos veinte minutos de la Plaza Moyua y a una media hora del Casco Viejo, aunque también conecta con el centro mediante metro (que también acerca a las localidades de las márgenes a través de las líneas 1 y 2) y tranvía.

Para ponértelo más fácil, el festival ofrece viaje organizados desde A Coruña, Aranda de Duero, Barcelona, Burgos, San Sebastián, Gijón, Lleida, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Sagunto, Santander, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

En autocaravana. La organización habilitará un parking gratuito para autocaravanas en una explanada que aún está por determinar pero que el año pasado se encontraba en Zorrozaurre. El área de Kobetamendi que el resto del año se reserva para este uso permanecerá cerrada entre el 28 de junio al mediodia y el 15 de julio a las 9 de la mañana.

En tren. La estación Bilbao - Indalecio Prieto se sitúa en el corazón de la villa, en la plaza de Abando (Plaza Biribila). La misma estación cuenta con conexión con Renfe Cercanías, un acceso al metro (andén Abando) y una parada de tranvía junto a la salida, en la calle Navarra, aunque desde aquí la mayoría de puntos de la ciudad queden cerca (para ir al Casco Viejo solo hay que cruzar el puente del Arriaga, a Moyua y San Mamés por la Gran vía...).

En avión. Si llegas a Bilbao por aire, aterrizarás en el aeropuerto de Loiu, a unos 9 kilómetros de la ciudad. Para llegar al centro, coge el autobús urbano Bizkaibus 3247, que realiza la conexión desde Bilbao a 'La Paloma'. El billete cuesta 1,45 euros y el trayecto dura entre 20 y 30 minutos dependiendo del tráfico. En la ciudad tiene parada en Alameda Rekalde número 14, en la Plaza Moyua y en la estación de autobuses. Desde las 5.20 hasta las 22.00 horas, circula con una frecuencia de 20 minutos.

Mapa del recinto en Kobetamendi del Bilbao BBK Live 2017.

Cómo llegar a Kobetamendi

En autobús. La organización pondrá en marcha dos líneas de autobús gratuitas desde la calle de los Capuchinos, en San Mamés, y desde el BEC de Barakaldo. Rodarán desde el miércoles día 5 hasta el domingo 9 con una frecuencia de unos 5 minutos.

A pie. Para los valientes, está la opción de subir a Kobetamendi andando. Se tarda alrededor de 30 minutos y la organización suele colocar carteles a lo largo del camino que indican la ruta para llegar hasta el recinto. Es cuesta arriba, de San Mamés a Basurto y con una larga escalinata a través del barrio Altamira.

En taxi. Quienes deseen tirar de taxi, las empresas disponibles son Radio Taxi Bilbao (94 444 88 88), Tele Taxi Bilbao (944 442 333 o 944 218 750) y Radio Taxi Bizkaia (944 218 750). Los vehículos cambiarán su circuito en función del tráfico en cada momento.

Zona de acampada

La zona de acampada abrirá al público el miércoles 5 a las 12.00 horas y cerrará el domingo 9 a la misma hora. A ella solo podrán acceder quienes, además de la entrada, hayan adquirido el pase para el camping, que cuesta 10 euros. Los pases se canjearán por pulseras en la misma entrada de la zona de acampada.

A tres kilómetros del recinto del festival, es una de las zonas verdes más grandes de Bilbao, con una extensión de 120.000 m2 y aforo para unas 12.000 personas. Cuenta con mesas, sillas, sombras, duchas, baños y una cantidad muy limitada de taquillas que deberán reservarse con antelación, y no habrá cajeros automáticos. Además, estará conectada con el área de conciertos por medio de buses gratuitos.

Mapa del recinto del camping del Bilbao BBK Live 2017.

Para mayor comodidad, el Bilbao BBK Live ofrece la opción de dormir en el glamping. Ofrece cuatro opciones de pernoctación: desde una tienda de campaña ya montada para dos personas con suelo acolchado, luz, servicio de limpieza, candados y área común (por 90 euros para todos los días), hasta una gran tienda de estilo colonial inglés con capacidad para cuatro, colchones autohinchables, servicio de desayuno buffet y césped artificial (por 550 euros).

Te decantes por una opción u otra, este área exige unas mínimas normas de convivencia:

- Que las tiendas de campaña ocupen de máximo 8 metros cuadrados. No se admitirán avances ni jaimas.

- El personal del camping, además de organizar las calles, se reserva también el derecho de admisión de quienes no cumplan con las condiciones o que molesten al resto de asistentes. También en el caso de que presumirse que un asistente va a provocar un daño para sí mismo o para otras personas por alboroto o por estados de intoxicación.

- No se podrá acceder al camping en vehículos particulares, solo en los autobuses gratuitos del festival.

- Está prohibido acampar fuera de la zona habilitada; hacerlo conlleva una multa administrativa.

- Aunque está permitido introducir comida y bebida, queda prohibido hacer fuego o utilizar camping-gas o similares.

- La zona de acampada del BBK Live fue reconocida en 2011 con el premio Green 'N' Clean, por lo que la organización pide a los asistentes que pongan de su parte para que se siga manteniendo este estatus de limpieza: por favor, utiliza las papeleras.

- Aunque el camping contará con personal de seguridad, el festival no se responsabiliza de los objetos perdidos o robados, así que tenlo en cuenta cuando vayas a dejar objetos de valor en la tienda.

A la izquierda, la tienda de estilo colonial del glamping; a la derecha, la tienda ya montada con capacidad para dos.

Dónde canjear las entradas

Las entradas en papel o en el móvil deberán canjearse en las taquillas a la entrada del recinto por una pulsera, que este año llevará integrada un chip para realizar pagos de forma electrónica. Aún estás a tiempo de comprar la tuya: el bono para los tres días de festival cuesta 115 euros más gastos; la entrada de día, 55 euros más gastos.

Apertura de puertas

Las puertas del recinto de Kobetamendi se abrirán a las 17.00 horas y se cerrarán en torno a las seis de la mañana. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto y la entrada para los menores de 8 es gratuita.

Método de pago: sin efectivo

Por primera vez, el Bilbao BBK Live será cien por cien 'cashless', es decir, no se podrá pagar con dinero en efectivo ni en la barra, ni en los puestos de comida, ni en el 'merchandising'. En su lugar, se utilizará un chip integrado en la pulsera del festival, que se podrá recargar con efectivo o tarjeta a través de los puntos habilitados en el recinto, en la web o por la app oficial. Cada vez deberás cargarla con 10, 20, 30, 40 o 50 euros (en efectivo permite de 2 a 300 euros).

De esta manera, la organización pretende evitar pérdidas y robos de dinero y tarjetas. No es necesario que los lleves al recinto: si ya tienes tu entrada, regrístate en la web e introduce la serie de números y letras que aparece junto al código de barras. En la app y vía online podrás vincular tu chip con tu tarjeta de crédito para realizar la recarga de forma más rápida, que siempre será igual a la cantidad inicial: si tu primer ingreso fue de 20 euros, se cargará el mismo importe.

Podrás consultar cuánto te queda en los puntos de recarga habilitados en el área de conciertos y en el mismo momento de pago. La aplicación, además, te mostrará tu historial completo de gastos; también la web si registraste tu entrada.

Si te sobra dinero al final del festival, podrás reclamar que te sea dado de vuelta entre el 11 y el 24 de julio, siempre y cuando el importe sea de mínimo 2 euros. Para ello, rellena el formulario que se abrirá en la web del BBK Live e introduce el número de tu pulsera.

¿Qué está prohibido en el festival?

Antes de entrar, los asistentes deberán pasar por un control que incluye cacheos y tirón de pulsera para comprobar que está en buen estado. Los objetos prohibidos a partir de este punto son: productos en aerosol; bocinas de aire; dispositivos de grabación de audio; bicicletas, skates y patines; sillas; cadenas y carteras que las lleven; cámaras fotográficas y de vídeo profesionales (con lente desmontable); drones y aviones de control remoto; drogas ilegales; fuegos artificiales, petardos y bengalas; folletos, flyers y encuestas; vidrio, petacas y cantimploras; punteros láser, palos luminosos LED y linternas; hula-hops, cometas y pistolas de agua; instrumentos musicales; cuchillos, armas y objetos afilados; alimentos y bebidas de fuera; animales; artículos de promoción; palos selfie, trípodes y paraguas.

Quienes deban introducir medicamentos tendrán que presentar las recetas. Del mismo modo, quienes precisen de otros artículos médicos, comida incluida, deberán mostrar la prescripción que detalle la necesidad de ese artículo concreto que no esté disponible para su compra en el recinto del festival.

¿Quiénes tocan y cuándo?

BBK Live 2017: conciertos del jueves, 6 de julio

BBK Live 2017: conciertos del viernes, 7 de julio

BBK Live 2017: conciertos del sábado, 8 de julio