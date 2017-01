Justice y The 1975, nuevas incorporaciones del Bilbao BBK Live 2017

El dúo francés de música electrónica Justice y la banda británica de pop indie The 1975 encabezan la nueva tanda de incorporaciones al Bilbao BBK Live 2017, que tendrá lugar en julio en las campas de Kobetamendi con Depeche Mode, The Killers, Phoenix y Two Door Cinema Club como cabezas de cartel.

Los franceses Justice se hicieron conocidos en 2006 con la remezcla de 'Never Be Alone', de Simian. En 2007 lanzaron 'Cross' y en 2012 'Audio, Video, Disco', «una electrónica más rockera», según afirma la organización del BBK Live en un comunicado. Su último lanzamiento, 'Woman', ha vuelto a suponer un éxito entre sus seguidores y la crítica especializada.

Los británicos The 1975, por su parte, son una de las bandas más seguidas de indie internacional y su último disco ha sido número uno de ventas en Reino Unido, Mejor Álbum del Año según la revista NME y les ha valido la nominación a Mejor Disco del Año en los Mercury Prize.

Además de estos dos grupos, han confirmado su participación en la nueva edición del BBK Live de otros grupos como Sundara Karma, la banda post-punk de Manchester Cabbage, Coque Malla, los donostiarras Niña Coyote eta Chico Tornado y Dellafuente & Maka con su mezcla de sintetizadores, flamenco, hip-hop y reggaetón.