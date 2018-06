Aphex Twin, MGMT y Editors, primeras confirmaciones para el BIME Aphex Twin. El festival se celebrará en el BEC el 26 y el 27 de octubre SILVIA CANTERA Miércoles, 13 junio 2018, 11:34

El BIME ya ha hecho sus primeras confirmaciones. El fin de semana del 26 y 27 de octubre el festival llenará de música el BEC con actuaciones como las de Aphex Twin, MGMT y Editors. El cartel lo completan Jon Hopkins, Slowdive, Stephen Malkmus & The Jicks, Belako, Kurt Vile & The Violators, Unknown Mortal Orchestra, Damien Jurado, Ionnalee, Rolling Blackouts Coastal Fever, Vulk, The Magic Gang y Elena Setién.

A la espera de más confirmaciones, el BIME, el 'hermano pequeño del BBK Live', ha anunciado algunos de sus platos fuertes para este otoño. Los bonos para acudir a todos los conciertos pueden adquirirse por 60 euros.