Pili Zabala explica que pagó su casa de Zarautz con una indemnización por accidente de tráfico

En primer lugar, lamento su accidente. Dicho esto, no me parece coherente defender un ideario político que obliga a pagar más impuestos a quien no quiere, mientras tú vives en una casa de 1 millón de euros.





Coges y te compras una casa de 240.000 3 300.000 euros, y el resto lo repartes entre los más necesitados. ¿Pero eso no verdad? Hay que obligar a los demás a repartir, coserles a impuestos. Y claro, el argumento que suelen esgrimir estas personas "de izquierdas" es que esa subida de impuestos también se les aplica a ellos... ¡Sólo faltaba! Pero lo otro no. Eso de dar ejemplo en los de izquierdas no va con ellos. Eso de soltar pasta... uf. ¿cómo cuesta verdad?





Pero hombre, incluso piensa alguno, "¡A ver si yo no voy a poder ser de izquierdas y vivir de lujo, con mi mansión, mi coche y lo que me dé la gana! ¡a ver si no voy a poder ser de izquierdas y ser rico!" ¿A que sí?





Claro, es muy bonito: "A ver si no voy a poder ser cristiniano y no dar mi riqueza a los pobres... A ver si no voy a poder ser sacerdote y acostarme con mis feligresas.. Pero qué se habrá creído la gente hombre, qué tendrá que ver una cosa con otra!" ¿Verdad?

Lo coherente, antes de obligar a repartir a quien no quiere repartir, es dar ejemplo tú primero y repartir tú. Quedarte tú con lo justo para vivir decentemente. Y repartir el resto. Y una vez hecho eso, sí me parecería coherente defender unas ideas que obligan a quien no quiere a hacer lo que no quiere.