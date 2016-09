El derecho a decidir y la economía enfrentan a los partidos vascos ante el 25-S

por que se invita al candidato de ciudadanos cuando no tienen ninguna representacion en el gobierno vasco? no tiene el mismo derecho el candidadto de pacma?

¿Y porqué el ciudadano no puede decidir lo que quiere o no quiere ser? ¿Porqué el ciudadano no puede decidir el candidato que quiere o no votar? ¿Porqué no podemos decidir en listas abiertas los representantes que queremos? Los "nosotroslosdemocratas" nos dicen cada día que esto es una democracia. ¿Democracia cuando no puedes decidir nada?