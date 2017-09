Miles de personas se manifiestan en Las Encartaciones en defensa de CEL

Miles de personas se han manifestado este domingo por las Encartaciones en defensa de la viabilidad de CEL y para reclamar una solución para la plantilla del grupo papelero, que podría cerrar tres de sus cuatro plantas de aplicarse el ERE propuesto por la dirección.

La movilización, a la que se han adherido más de 140 asociaciones deportivas, culturales, sociales, comerciantes, grupos políticos y ayuntamientos de la comarca, ha arrancado pasadas las 11.00 horas desde el Ayuntamiento de Zalla.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'En defensa del empleo Grupo CEL, solución- Enkarterrin industriarik gabe, etorkizunik ez', los asistentes han recorrido la comarca para finalizar ante el Ayuntamiento de Güeñes. Durante la marcha, los participantes han proferido gritos reclamando soluciones y la «implicación» tanto de la Diputación de Bizkaia como del Gobierno vasco.

Entre los asistentes se ha podido ver a los alcaldes de ayuntamientos de la comarca, así como a la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa; los parlamentarios de EH Bildu Jasone Agirre e Iker Casanova; el portavoz en la Cámara vasca de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, o a la diputada por Bizkaia y portavoz de Equo, Rosa Martínez, entre otros.

Al finalizar la marcha, los trabajadores han leído un comunicado en el que han defendido la viabilidad de la empresa y han reclamado la búsqueda de soluciones para que prosiga con su actividad.

Tras agradecer los apoyos recibidos, han advertido de que la lucha «va a ser dura» y han lamentado que los trabajadoras de CEL viven una situación «crítica que desgraciadamente se está convirtiendo en la tónica general de la comarca por la falta de política industrial».

«La desinversión industrial en Enkarterri es de libro. No hay apuesta industrial, como tampoco la hay en el sector primario. Hemos vivido cierres masivos de empresas... En esta última década hemos sufrido una desindustrialización terrible que ha supuesto que hoy seamos la comarca con mayor tasa de desempleo de Euskal Herria», han criticado.

Según han recordado, Grupo CEL es la empresa que más empleos genera en la comarca, pero «hoy están en el aire». «Si esto no se reconduce, más de 300 familias, entre empleos directos y subcontratas, se verían directamente afectadas por el cierre. Sin embargo, empresas pequeñas y negocios de Enkarterri también sufrirían», han denunciado.

Tras recordar que se encuentran en concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, han recalcado que «lucharán» para que CEL siga abierta, ya que su mantenimiento es «imprescindible para el futuro de Enkarterri». «Es muy poca industria la que queda y la existente la vamos a defender hasta el final», han añadido.

«Intentan chantajearnos»

Por todo ello, han denunciado la actitud de la actual dirección del grupo que, a su juicio, se ha limitado a «intentar chantajearnos con bajadas salariales y sin plan de viabilidad».

«Pues no, no vamos a caer en el chantaje. No vamos a confiar en quien no nos dé ninguna garantía. Tenemos claro que nuestra empresa es viable. Tenía mucha facturación y clientes importantes, y ha sido una mala gestión empresarial la que nos ha llevado a concurso de acreedores. Los que están todavía y los que estaban y han huido son los responsables», han acusado.

Asimismo, han denunciado el papel jugado por Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia, quienes «son parte de nuestra empresa, lo quieran o no, son responsables de lo que acabe pasando».