De soberanía y solidaridad

IGNACIO MARCO-GARDEI Sábado, 16 junio 2018

Pese a las muestras de sensibilidad con el barco 'Aquarius', una generosidad real -como un plan para África- requiere grandes concesiones, muy difíciles de lograr

Aunque lo parezca, la soberanía y la solidaridad no son conceptos alejados entre sí. Sobre todo a la hora de concretarlos. Ambos se enfrentan al grave dilema de su ámbito de aplicación. Quién decide sobre qué, cuándo y cuánto debo ser solidario con quién son preguntas que carecen de respuesta objetiva. Vea el caso español. Mientras que el artículo 2 de la Constitución establece con claridad que la soberanía reside en el pueblo español, la mitad de los catalanes y una buena parte de los vascos opinan que el ámbito de decisión se ciñe a Cataluña y Euskadi, respectivamente.

Tampoco es reducido el número de ciudadanos que pensamos que el ámbito para ejercer la soberanía hay que trasladarlo, pero hacia arriba y no hacia abajo. Es decir, que deseamos que la Unión Europea se encargue de cosas tan importantes como son la unión monetaria completa, la bancaria, la presupuestaria, la armonización fiscal y, si tiene tiempo y ganas, otro día le completo la larga lista de nuestros deseos.

Lo de la solidaridad no es menos complejo y, si piensa que sí lo es, se equivoca. Con perdón. Vayamos también con lo nuestro. Los alaveses, los guipuzcoanos y los vizcaínos hemos llegado fácilmente a la conclusión de que debemos ser muy solidarios con nosotros mismos, dentro de cada territorio. ¿Cómo de solidarios? Muchísimo. Si cruza el IRPF con el Impuesto de Patrimonio puede estar obligado a dedicar hasta el 65% de su renta a la solidaridad territorial. No está mal, ¿eh? Si lo compara con aquello de los primeros cristianos del pago de los diezmos, verá que hemos multiplicado la solidaridad por más de seis. Ahí queda.

Sin embargo, las cosas empiezan a complicarse en cuanto se agranda el ámbito de aplicación. Incluso dentro de Euskadi. Basta recordar los líos que se montan en el Consejo Vasco de Finanzas a la hora de repartir el escote del Gobierno Vasco entre las tres diputaciones. ¿Y con el resto de España? ¡Uf! Eso sí que es difícil, como lo demuestran las interminables y nunca bien resueltas negociaciones para determinar el tamaño del Cupo a pagar/cobrar.

Curiosamente, la solidaridad con el presupuesto europeo pasa desapercibida y casi nunca despierta recelos ni protestas. Misterios de la sociología. Pero demos un salto y caigamos en la más rabiosa actualidad. ¿Por qué somos tan solidarios con los refugiados del 'Aquarius'? La respuesta es sencilla y encontrará un montón de razones para justificarlo. Más difícil resulta determinar por qué razón, mientras expresamos nuestra gran generosidad con los pasajeros de tan siniestro navío, no dedicamos más que unos segundos de atención en los informativos y ninguno en nuestras conversaciones privadas a los más de mil pasajeros de pequeñas pateras que han arribado este mismo fin de semana a las costas de Cádiz. ¿Cómo explicarlo? Imposible, si eliminamos del primer caso la obscena oportunidad de convertir en un espectáculo social lo que es una gran tragedia humana.

Con las concertinas pasa tres cuartos de lo mismo. ¿De qué se trata, de facilitar el acceso a los inmigrantes por las fronteras de Melilla y Ceuta? Pues entonces que se abra la puerta directamente. ¿O se trata de impedirles que pasen sin causarles heridas? Pues entonces, ¿por qué no hemos puesto unas vallas en Valencia en lugar de organizar un impresionante operativo de bienvenida? Por cierto, ¿ha calculado alguien a cuántos inmigrantes de la frontera sur podríamos haber atendido con normalidad con todo el dinero que está costando atender con estrépito a los 629 pasajeros del barco 'Aquarius'?

Si queremos ser solidarios de verdad y no generosos de escaparate, Europa debe pilotar un gran plan para África. Y para ello debe pisotear su soberanía para sustituirla por gobiernos vigilados que sean eficaces, que canalicen un plan de ayudas que permita desarrollar esos países y acercarlos a la democracia y al bienestar. Lo demás es puro espectáculo. El Mediterráneo separa dos continentes, pero la auténtica barrera es la enorme disparidad de renta entre una y otra orilla. Una diferencia tan grande que, pongamos o no concertinas y las ONG manden o no barcos, seguirá atrayendo de manera irresistible a todos aquellos que deseen un futuro mejor, que no encuentran allí y que suponen, con exceso de optimismo, que encontrarán aquí.

Una última pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a regalarles la agricultura y abandonarla nosotros para que nos alimenten ellos? Eso sería una buena muestra de solidaridad real. Pero ni lo sueñe. No lo haremos. Recuerde los camiones de frutas y verduras españolas volcados en las carreteras europeas. Pues eso. Que esto de la soberanía y de la solidaridad es muy complicado.