Los salarios en Euskadi caen a mayor ritmo que en el resto de España Una empleada en una empresa. El País Vasco es la tercera comunidad en la que más se reduce el coste salarial, un 1,7% P. ARANGUREN Sábado, 16 septiembre 2017, 01:06

. Los salarios vascos, que han sido tradicionalmente los más elevados del Estado, hace tiempo que dejaron el primer puesto del podium en favor de Madrid para conformarse con la medalla de plata. Pero trimestre a trimestre la distancia que mantiene Euskadi respecto a otras comunidades se va reduciendo paulatinamente, como lo revela una vez más la Encuestra trimestral de Costes Laborales, que dio a conocer ayer el INE. Entre abril y junio los sueldos se redujeron en el País Vasco un 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que le sitúa como la tercera comunidad con el mayor descenso empatada con Cantabria y solo precedida por Castilla y León (-3,3%) y por Murcia (-3%). Una caída muy superior a la media estatal, que se limita a una décima. Así, con un coste salarial de 2.163 euros por trabajador y mes, aumenta la brecha respecto a Madrid, donde asciende a 2.296 euros.

El bloqueo de la negociación colectiva que se vive en Euskadi, lo que limita la firma de convenios y la actualización de las condiciones laborales, tiene mucho que ver con esa reducción. Pero si tenemos en cuenta los costes laborales -en los que se incluyen la Seguridad Social y otros conceptos- la bajada es algo inferior, del 1,3%. Con todo, Euskadi es también una de las comunidades en la que más desciende ese apartado. En concreto, se sitúa la cuarta, por detrás de Castilla y León, Murcia y Extremadura. La media estatal baja dos décimas. El coste laboral de Euskadi se sitúa en 2.920 euros, por debajo del madrileño, que se queda en 3.021.

Por otro lado, en el segundo trimestre del año se contabilizaron 4.528 vacantes en la CAV, el 5,5% del total del Estado. El 93,5% de las empresas que no contaban con puestos libres asegura que no necesita ningún trabajador más en su plantilla, frente al 4,3% que aduce el «elevado coste de contratación» y el 2,3% restante alega otros motivos para no aumentar el personal.