Los rusos descubren el mueble español Una visitante observa una obra expuesta en La Semana del Diseño de Milán. / Daniel Dal Zennaro (Efe) En la 57 edición de La Semana del Diseño de Milán han estado presentes 58 empresas españolas, que se abren paso en un mercado ruso hasta ahora copado por Italia RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal en Moscú Lunes, 23 abril 2018, 19:39

El mercado del mueble de estilo en Rusia, absorbido hasta la fecha casi en exclusiva por el diseño italiano, descubre ahora las excelencias de la oferta española. La delicada situación económica que atraviesa Rusia, debida en gran parte a las sanciones, invita a explorar otras posibilidades para decorar y amueblar, no sólo los hogares, sino también los espacios oficiales, comerciales, empresariales y de ocio.

Los estudios de decoración rusos, las tiendas y, en general, los profesionales del mundo de la decoración no querían saber de otras marcas que no fueran Fendi, Minotti, B&B o cualquier otra italiana de prestigio. Pero ahora empiezan a descubrir que las marcas españolas ofrecen no menos calidad, diseños originales y precios más competitivos.

Esta tendencia se lleva notando desde hace unos años y se ha manifestado como nunca antes durante la 57 edición de La Semana del Diseño de Milán o Salone del Mobile di Milano, que cerró sus puertas ayer domingo tras seis intensos días de feria. Se trata del certamen más importante del año en lo que al mueble se refiere.

Han estado presentes 58 empresas españolas presentado sus novedades y, según los organizadores, el Salone del Mobile ha sido visitado durante la pasada semana por 434.509 personas procedentes de 188 países, lo que ha supuesto un aumento con respecto a 2017 de un 26%. Muchos de esos visitantes, como cada año, llegaron de Rusia, pero esta vez para prestar una mayor atención a los expositores españoles de mueble moderno, los segundos más numerosos tras los italianos. El mueble clásico español ya se cotiza en Rusia desde hace tiempo y hacía falta que se abriera paso el de diseño.

Prácticamente todos los expositores patrios han constatado una presencia de visitantes rusos este año mucho mayor de lo habitual. Muchos de ellos han recibido encargos directamente en el stand para entidades financieras rusas, cadenas de cafeterías, aeropuertos y otros establecimientos. Hubo quien quiso llevarse las muestras expuestas al finalizar la feria.

De esta forma, el mueble español aumenta su presencia en el mundo, factor que pone de manifiesto su recuperación después de la crisis. Más del 60% de las empresas españolas que fabrican muebles los venden en el extranjero. Van a parar fundamentalmente a países europeos y Estados Unidos, pero cada vez más se venden en Rusia.

El Salone del Mobile es el principal escaparate mundial en tendencias y moda hábitat. De ahí que constituya un punto de encuentro obligatorio para profesionales a la hora de ponerse al día sobre las novedades existentes. Bajo la marca Mueble de España, se ha ofrecido una enorme variedad de estilos: moderno, vanguardista, de lujo y clásico.