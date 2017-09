De reestreno continuo Benja Ballesteros, consejero delegado de Rebattery, con uno de los empleados de la firma en el taller de Ermua. / FÉLIX MORQUECHO Tras cuatro años de crecimiento, la ‘startup’ de Ermua Rebattery, que repara baterías usadas e incluso mejora su capacidad, busca fondos para iniciar su expansión nacional IRATXE BERNAL Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:34

Tan acostumbrados estamos a usar y tirar, a sustituir por algo nuevo lo que se nos rompe o estropea que «ya ni reconocemos el verdadero valor de las cosas ni pensamos en el problema medioambiental que ese estilo de vida genera». Un derroche que a Benja Ballesteros se le clavaba en el alma hasta que un día decidió poner su granito de arena. «Tenía ganas de intentar nuevos proyectos profesionales y vincularlos al cuidado del entorno y, junto a Carolina Orellana, se nos ocurrió que si la tecnología prescindía de cables cada vez íbamos a depender más de baterías y que se podía dar un enfoque más ecologista a su uso. Como producto, éstas además nos ofrecían un mercado ya maduro y estable, que es algo que también tienes que valorar cuando te lanzas a emprender», explica el hoy consejero delegado de Rebattery, firma de Ermua que con 14 empleados lleva ya cuatro años dedicada a la reparación de todo tipo de baterías. «Después se nos unieron los hermanos Aitor y Koldo Ibáñez, y entre todos nos propusimos desterrar dos ideas aún muy comunes: primero, que cuando te ofrecen algo ecológico inmediatamente después te van a dar un sartenazo y, segundo, que hoy es más barato sustituir que reparar».

Rebattery 800.000: euros fue el capital inicial del que dispusieron los cuatro socios fundadadores en 2013. 600.000: euros facturó la compañía en 2016, aunque la cifra prevista para el cierre de este año es de un millón. 3: millones estiman necesarios para realizar su expansión a través de talleres propios y delegaciones

«Lo que tratamos de fomentar es la reutilización de un producto, la batería, que hasta ahora hubiésemos dado por obsoleto y que sin embargo se puede incluso refabricar». Es decir, «podemos devolverte tu batería no sólo reparada, sino incluso mejorada -matiza Ballesteros-. Cuando hablamos de baterías caras, como pueden ser las de los vehículos, los camiones o carretillas elevadoras, que cuestan más de 20.000 euros, ofrecer la posibilidad de hacer una reparación en vez de una reposición ya es un ahorro, que en nuestro caso puede ser del 30 ó 35%. Pero es que además analizamos el proceso de carga e identificamos los parámetros que aumentan la capacidad, por lo que en la mayoría de los casos se logra incrementar los amperios del dispositivo original y, por tanto, alargar mucho más su vida útil», detalla Ballesteros.

Ciclo completo

Pero para hacer las cosas bien hay que empezar mucho antes; en el momento en que se compra una nueva batería. «Abarcamos el ciclo completo de la vida del producto. Primero asesoramos sobre las baterías más adecuadas para cada caso». Eso les lastró un poco al principio, porque la firma no se ‘casaba’ con ninguna marca. «Pero con el tiempo hemos visto que los clientes valoran esa independencia. Valoran que les recomendemos una potencia y una marca distinta en función del uso concreto que vayan a dar a cada batería. Después podemos conseguirles esa batería que necesitan y, a lo largo del tiempo, ocuparnos de su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo cuando se produzca algún pequeño fallo. Finalmente, cuando parece que la batería ya no da más de sí, hacemos un diagnóstico y decimos si es posible repararla o realmente no merece la pena». En ese caso, se ocupan de su correcto reciclaje. «Hoy podemos decir que nuestros clientes son de todo tipo; desde una compañía eléctrica o una flota de camiones hasta quien trae la batería de su coche o su robot aspiradora», explica Ballesteros.

Sin embargo, hasta ahora su presencia ha sido geográficamente muy limitada; Ermua y Bergara, junto a una ‘joint venture’ en California. «Creemos que ya ha llegado el momento de desplegarnos a nivel nacional. Porque, aunque hay clientes, como el caso de Iberdrola, que nos han encontrado ellos a nosotros, la única manera de crecer es buscar nuevos mercados», subraya.

En el planteamiento inicial de esa expansión está la apertura tanto de «nodos tecnológicos propios» como de ‘Rebattery points’. Los primeros serían talleres, dos de ellos en Madrid y Barcelona y otros tres en emplazamientos aún por determinar en la zona de Levante, Andalucía y Galicia o Portugal. Los segundos, los ‘Rebattery points’, podrían llegar a los 150 y funcionarían como delegaciones comerciales en las que se realizarían el asesoramiento y diagnóstico además de la recogida y entrega de las baterías que se lleven al taller propio más cercano.

Para lograr la financiación necesaria para esta expansión, Rebattery participará los próximos días 17 y 18 de octubre en la segunda edición de B-Venture, el mayor evento de financiación para ‘startups’ del norte de España. El encuentro está organizado por EL CORREO y cuenta con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.