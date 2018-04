Pues no me gusta El pacto sobre pensiones del PNV y el PP trasmite el mensaje frívolo de que es un problema fácil de resolver IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 29 abril 2018, 00:26

Esta semana he discutido bastante con amigos y compañeros acerca del acuerdo alcanzado entre Mariano Rajoy y Andoni Ortuzar, que garantiza el apoyo del PNV a los presupuestos del PP. Todos ven en él una muestra magnífica de sagacidad política y un alarde de maniobrabilidad en tiempos confusos. Vamos, todo un referente para los jóvenes que quieran hacer carrera en la política. Pues, lo siento, no estoy de acuerdo con tanto halago.

Es, no lo niego, un acuerdo favorable para ambos, que descoloca a sus adversarios y les proporciona grandes réditos. Rajoy gana tiempo, para que le gente se olvide y perdone las tropelías sin cuento en las que ha incurrido su partido. Ortuzar consigue inversiones para el País Vasco (ya veremos cuántas y cuáles) de manera muy presentable, eludiendo las habituales críticas al egoísmo nacionalista, al elevar las pensiones de todos los españoles. Así que, uno gana un año, que en política es un siglo y vale su peso en oro, y el otro retrasa otro año la llegada al poder de Ciudadanos, algo que, al día de hoy, parece tan inconveniente para los nacionalistas como inevitable según todas las encuestas. Vale, pero este es el juego de la política y ambos son dos maestros consumados en su ejercicio. Lo son.

Entonces, ¿qué es lo que no me gusta? Pues que el acuerdo alcanzado sobre las pensiones es conveniente para ellos y agradable para los pensionistas, pero inconveniente para todos. No lo digo porque crea que el aumento del 1,5% vaya a descalabrar aún más un sistema que ya está muy descalabrado. Ni siquiera porque considere intolerables los casi dos mil millones que va a costar la promesa. No lo son y no será difícil esconderlos entre la maraña presupuestaria. El problema de las pensiones es los suficientemente grande como para que lo agrave unos pocos miles de millones.

Por eso era innecesario ese alarde de demagogia realizado por el ministro Montoro cuando aseguró el viernes que iba a compensar el mayor gasto con un nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas. ¿No habíamos quedado en que el dinero es fungible y los impuestos no son finalistas? Una declaración demagógica para esconder un pacto demagógico.

Lo que de verdad no me gusta y, además, me parece grave, es el mensaje que se trasmite y la frivolidad con que se afronta el problema. Visto así, podríamos decir que la sostenibilidad y el monto de las pensiones dependen de la voluntad y la magnanimidad de los dirigentes. Si se fijan bien, hemos extrapolado aquí la manera de actuar en las relaciones laborales. Cuando una empresa entra en crisis, los sindicatos consideran que la solución pasa por presionar a los gestores y apretar hasta que consientan en mejorar las condiciones, mientras que desprecian cosas como la productividad, los cambios en la coyuntura, las variaciones de la demanda de los clientes, la competitividad, etc...

Ahora hacemos lo mismo. Primero, presionamos en la calle a los gobernantes con manifestaciones multitudinarias que expresan la indignación de la gente y, luego, los gobernantes ceden a la presión. Ya, pero ¿nadie nos dirá que las cosas no son tan fáciles? ¿Nadie nos tratará como a personas mayores y nos insistirá en que los ingresos del sistema no alcanzan para cubrir los gastos, que tenemos a la demografía de frente y que es necesario cortar por lo sano? Entiendo por cortar por lo sano esa compleja mezcla de más hijos, más población activa, más empleo y mejores salarios, jubilaciones más tardías y revaloraciones selectivas y mayores para las pensiones bajas y menores para las altas.

Pero, claro, de eso no hablamos. Eso no da votos. Nadie nos dirá eso. Nada de eso se hará. ¿Entonces, cómo se arreglará algo que necesita arreglo? Pues ya sabe, que lo arregle el siguiente, o el siguiente del siguiente.