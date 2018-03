Tres de cada cuatro pensiones no perderán poder adquisitivo en 2018 Un pensionista se manifiesta en Valencia. / José Villalgordo (Efe) Más de 2,4 millones de personas se beneficiarán del alza del 2% de la prestación mínima y su nómina se incrementará 12 euros al mes de media LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 27 marzo 2018, 00:49

No perder poder adquisitivo. Ésa es la principal reivindicación de los cientos de miles de pensionistas que se han movilizado por todo el país en estos últimos meses. Y 7,2 millones lo van a conseguir. Así lo avanzó ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en la rueda de prensa en la que anunció el apoyo de su partido a los Presupuestos: «7,2 millones de jubilados verán mejoradas sus pensiones por encima del IPC».

Esto significa que tres de cada cuatro prestaciones ganarán poder adquisitivo al beneficiarse de alguna de las medidas que este martes se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario: el aumento de un 2% de las pensiones mínimas, la mejora de las de viudedad o la deducción de 200 euros al año en el IRPF para pensionistas con pocos recursos, amén de la supresión del pago del IRPF para rentas inferiores a los 14.000 euros anuales (ahora son 12.000 euros) y la reducción del impuesto para los que ingresen hasta 18.000 euros, tal y como recoge Ciudadanos en un documento que, por el momento, el Gobierno ni desmiente ni confirma.

Esto significa que casi 2,4 millones de personas verán incrementada su prestación mínima una media de 12 euros al mes, por lo que pasará de los 604 euros actuales a los 616,2 euros. La subida será un poco mayor para la pensión mínima de jubilación, que ascenderá hasta los 638,9 euros al mes, prácticamente la misma cantidad que ingresará de media la prestación mínima de incapacidad permanente. Peor parados salen los huérfanos, que tienen una pensión media de 339 euros al mes y se incrementará 6,7 euros con la subida del 2%. Por su parte, la pensión mínima de viudedad crecerá 12,3 euros al mes hasta los 627,5 euros.

Pero éste no será el único incremento del que se beneficien las viudas: aquellas que tengan al menos 65 años y carezcan de otras fuentes de ingresos verán incrementada su base reguladora del 52% al 60%, según explica Ciudadanos. Esta medida ya está recogida en un Real Decreto publicado por Empleo a mediados de diciembre, aunque en él se establece que en 2018 pasará al 53% y a partir de 2019 supondrá el 60%. Es decir, que el aumento se daría en 2019, algo que no especifica Ciudadanos. De aprobarse tal cual está en el Real Decreto, implicaría una subida del 1,9% este año y otro 15,3% en 2019, con lo que la prestación media se elevaría 113 euros de media hasta los 765 euros al mes. Eso suponiendo que no haya otra «mejora» para este colectivo.