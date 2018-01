El préstamo El Tesoro, arruinado, invertirá 15.000 millones de euros para pagar las pensiones y tratar de evitar el fondo de reserva, pero la prioridad del PP sigue siendo frenar a Ciudadanos. La secretaria de Estado del Tesoro, Emma Navarro. / EFE MANUEL ALCÁNTARA Miércoles, 10 enero 2018, 01:05

El Tesoro, que está completamente arruinado, invertirá 15.000 millones de euros para pagar las pensiones. Es su penúltimo intento para evitar el fondo de reserva, que es una herida de fondo reservado, pero la prioridad del PP sigue siendo frenar a Ciudadanos. Le está comiendo el terreno, que es de muy difícil digestión. Tanto Interior como Fomento y la Dirección General de Tráfico han recibido duras críticas por lo sucedido en la AP-6. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que no es ningún lince, no vio venir lo que se esperaba, pero tanto el PSOE como Podemos y Ciudadanos le están reclamando a Rajoy que no fuera capaz de dominar la borrasca. Su gestión no ha sido, evidentemente, la mejor de las posibles, pero con las responsabilidades directas lo que conviene hacer es desviarlas.

El caos circulatorio sólo es comparable al que lograría Puigdemont si volviese a España, pero él únicamente lo haría si fuera investido president y para eso hacen falta muchos trámites y muchas tragaderas. Necesita la vía telemática, es decir, no moverse de Bruselas y mover a los que han huido con él. Son asuntos muy importantes, pero lo que más nos importa es la deuda flotante, que nos tiene con el agua al pescuezo. Vivir para ver, pero a este modesto servidor de la actualidad le quedan pocas cosas que divisar. Hoy, sin ir más lejos en la historia del tiempo, cumplo 90 años. Si ustedes leen este artículo comprobaré que sigo vivo, porque yo también lo leeré. «Para descansar, morir», pero no estoy cansado ni muerto. Si hoy sale y ustedes pueden leerlo, o simplemente ojearlo, comprobaremos los dos que estamos vivos. Así sea.