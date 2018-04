¿De política? ¡Ni hablar!

La buena noticia es que la economía sigue creciendo y así va a seguir a lo largo del presente y del próximo ejercicio. Las nuevas perspectivas publicadas -esta vez las realizadas por el prestigioso servicio de estudios del BBVA- elevan la previsión al 2,9% y 2,5% respectivamente, apoyadas más sobre la inversión y el comercio exterior que sobre el consumo interior, que parece estancado de momento. Pero, siendo eso bueno, la mejor noticia es que esa evolución tan favorable se confirma en un ambiente político que no puede ser más deplorable ni angustioso.

Aquí dentro, el conflicto catalán se enquista en el desbarajuste más completo. Una realidad que no para de moverse, pero que no va a ningún sitio, mientras que el apoyo electoral al PP se rompe por las costuras, lo cual, además de merecido, abre una enorme ventana a la incertidumbre. Si la situación política actual es un desastre, ¿ve usted alguna alternativa plausible que le tranquilice un poco? Si es así, hágame la caridad de contármela con urgencia. ¡Tengo los nervios destrozados! Mientras tanto, ahí fuera, las cosas no están mucho mejor. Si el crecimiento actual se apoya en el crecimiento global y este siempre lo ha hecho sobre los intercambios comerciales, ¿en qué medida quedará afectado el comercio por la demencial guerra comercial desatada por el presidente Trump? Se sabe cómo ha empezado, pero nadie puede imaginar cómo terminará. Y nuestros principales clientes tampoco están para tirar cohetes, con una Francia sumida en el pulso entre el presidente Macron, empeñado en las reformas, y los sindicatos, decididos a evitarlas; una Alemania en duda con la reedición de la Gran Coalición, Italia con el mareo habitual y un Reino Unido que no sabe cómo irse de la Unión Europea sin que eso le suponga darse un tiro en el pie... o aún más arriba.

Pues nada, parece que los responsables empresariales no leen los periódicos y no escuchan los informativos y siguen a sus cosas; una práctica que, visto lo visto, no me atrevo a desaconsejar. Con que lean las páginas de economía -eso siempre-, las de local, deportes y, por si acaso, la lista de las farmacias de guardia, es suficiente.